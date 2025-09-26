امام جمعه دلگان: مذاکره با آمریکا به تعبیر رهبری بن بست محض است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حمید بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته دلگان گفت: در آستانه اولین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، سیدحسن نصرالله، باید گفت این سالگرد تنها یک یادبود شخصی نیست، بلکه نماد بازخوانی یک استراتژی مقاومت است. ایشان نماد "معادله بازدارندگی" در برابر رژیم صهیونیستی شدند؛ معادلهای که هزینه هر تهاجمی را برای دشمن غیرقابل تحمل کرد و امنیت را برای اولین بار از طریق قدرت مقاومت تعریف نمود.
امام جمعه دلگان افزود: شهادت سید حسن نصرالله نقطه عطفی بود که سه تحلیل کلیدی را برجسته میکند:
۱. تثبیت گفتمان مقاومت: نصرالله نشان داد قدرت منطقهای نه از طریق سازش، بلکه با اتکا به اراده مردمی و توان نظامی مستقل شکل میگیرد.
۲. تحول در نقش بازیگران غیردولتی: ایشان حزب الله را از یک گروه چریکی به نیرویی مؤثر در معادلات ژئوپلیتیک خاورمیانه ارتقا داد.
۳. الگوسازی برای جنبشهای آزادیبخش: شخصیت و استراتژی او نمادی برای مبارزاتی شد که سلطه خارجی را نمیپذیرند.
وی بیان کرد: بنابراین، سالگرد شهادت او فرصتی برای تأکید بر تداوم این استراتژی است. این روز، پایان نیست، بلکه تأییدی بر مسیری است که او ترسیم کرد و امروز محور مقاومت را به یک تعیینکننده در منطقه تبدیل کرده است. یاد او زنده است، چرا که آرمان و روشی که نمایندگی میکرد، پویا باقی مانده است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «سیدحسن نصرالله برای دنیای اسلام ثروت عظیمی بود و این ثروت بعد از شهادت او ادامه دارد.»
تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب
امام جمعه دلگان در ادامه به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در اول مهرماه به مناسبت دفاع مقدس و مسائل روز پرداخت و گفت: یکی از نکات برجسته، یادآوری عقیمسازی توطئههای دشمن توسط مردم و مسئولان بود. ایشان به نقش بیبدیل مردم و دستگاههای نظارتی در خنثیسازی طرحهای اخیر دشمن اشاره کردند و تأکید نمودند که عوامل داخلی دشمن به دلیل عدم همراهی مردم و هوشیاری مسئولان، نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند. الحمدلله نقشههای آنان شکست خورد و این بیداری و هوشیاری باید تداوم یابد.
وی گفت: نکته دیگر، تأکید امام جامعه بر تداوم وحدت ملی است. این وحدت محدود به زمان یا مکان خاصی نیست؛ پدیدهای مقطعی نیست، بلکه عاملی قدرتمند و پایدار در مقابل توطئههای دشمن است. ادعای دشمن مبنی بر موقتی بودن این وحدت، کاملاً مردود است. این وحدت در عین کثرت، مشت پولادینی است که در برابر تهدیدات، ملت ایران را یکپارچه نگه میدارد.
حجت الاسلام بامری ابراز داشت: امام جامعه به بنبست محض مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی اشاره کردند. چرا بنبست محض؟ زیرا آمریکا نتیجه را از پیش مشخص کرده و شرط میگذارد که فعالیت هستهای و غنیسازی ایران باید تعطیل شود. این به تعبیر ایشان، «دیکته کردن و تحمیل و زورگویی» است. مذاکره در چنین شرایطی نه سودی برای منافع ایران دارد و نه ضرری را دفع میکند. دلیلش تجربه تاریخی شکستخورده برجام است که در آن نه تنها طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرد، بلکه آمریکا خارج شد و امروز زباندرازی میکند. هیچ ملت با شرف و سیاستمدار خردمندی چنین رویکردی را نمیپذیرد.
وی در پایان گفت: راه علاج واقعی، قوی شدن است؛ آن هم قوی شدن درونزا در همه ابعاد نظامی، اقتصادی، علمی و ساختاری، تا طرف مقابل را از حتی تهدید کردن نیز بازدارد.
نظر شما