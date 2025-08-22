به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به راه ترانزیتی «زنگ زور» و توافقی که آمریکا با دو کشور ارمنستان و آذربایجان انجام داده است، اظهار داشت: در مقابل باید ایران اسلامی از تمام ابزارهای دیپلماسی، اقتصادی، اطلاعاتی و امنیتی بهره بگیرد تا این توطئهای که آمریکا ترتیب داده، موفق نشود.
لزوم کار فرهنگی در حوزه حجاب
وی با تبریک روز پزشک و تقدیر از فعالیت گروهای جهادی پزشکی در دورترین نقاط استان و با اشاره به اینکه یکی از اهداف دشمن تغییر سبک زندگی ایرانیاسلامی است، گفت: هدف دشمن این است ذائقه فرهنگی و سبک زندگی مردم ما و بهخصوص جوانان را تغییر بدهد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر اینکه آمریکا و رژیم اشغالگر، ترامپ و نتانیاهو و خلفهای قبل از آنها بیش از آنکه تمرکزشان بر سلاحهای مدرن و جنگی باشد، تمرکزشان بر این است که با استمرار جنگ روانی بر گرایشها و بینشهای مردم تأثیر بگذارند و باورهای دینی مردم را تضعیف کنند، گفت: یکی از موارد، موضوع حجاب است، کار فرهنگی باید دراینرابطه صورت گیرد، اگر کسانی هم خواستند نظم را بر هم بزنند مطابق مقررات و بدون پرخاشگری، درگیری و دوقطبیسازی باید ورود پیدا کرد.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: کار ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر آموزش است، کارش ورود میدانی نیست، دستگاههای دیگری هستند که باید این آموزشدیدهها را زیر نظر ضابطین به کار بگیرند.
لزوم جلوگیری از ناهنجاریها در ورزشگاه تختی
وی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه تیم خیبر موردعلاقه هست و همه باید به این تیم کمک کنند، گفت: البته این تیم هم باید بخش فرهنگی خود را تقویت کند، سکوهایی که اداره میشوند بهوسیله افراد دانا، توانا و متعهد اداره شوند که شاهد برخی شنیدنیهای زشت نباشیم، ولی درهرحال باید این تیم را تقویت کرد، چون یکی از آرزوهای دیرینه مردم لرستان برآورده شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه نیروهای امنیتی و نظامی از اول گفتند که محل برگزاری این بازیها جای مناسبی نیست، ولی چون جایی نداشتند و سالهای قبل در استانهای دیگر مسابقات خود را برگزار میکردند برای استان ما خوب نبود، گفت: اتفاقاتی رخ داد و قرار شد که آقایان در شروع مسابقات در ورزشگاه حضور نداشته باشند، این تصمیم از سوی کمیتهها و شوراهایی در تهران گرفته شد، روحانیت، نماینده ولیفقیه و… در این مورد تصمیمگیری نکردهاند.
حجتالاسلام شاهرخی با بیان اینکه در روز بازی اتفاقات زشتی رخ داد، علاوه بر اینکه در برخیها از مسیرهایی که میخواستند خودشان را به ورزشگاه برسانند امکان آسیب و خطر جانی وجود داشت، گفت: اگر نیروهای انتظامی، امنیتی و بسیج آنجا حضور پیدا نمیکردند، الان شاهد اتفاقات بدتری بودیم.
وی ادامه داد: فراخوان عمومی برای حضور همه بانوان با تبلیغات گسترده و آن هم در یک جای محدود معلوم بود که کار اشتباهی است، گفت: نه ورزشگاه و نه خیابانهای اطراف گنجایش چنین جمعیتی را ندارد و این خدمتگزار تا شبی که فردایش این مسابقه قرار بود برگزار شود تذکرات لازم را دادم، نگرانی را گفتم، درهرحال ناهنجاریهایی اتفاق افتاد، اینکه مسئولان دولتی که چنین دعوت عمومی کردند به افکار عمومی توضیح دهند و به مردم اطمینان بدهند که در آینده چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، البته باید مراقب باشیم از این موضوع تفرقه ایجاد نکنند.
بیانیههای وحدتشکن نمیتواند در عزم و اراده ملت خلل و سستی ایجاد کند
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در همین حالات که نیاز به وحدت و انسجام داریم شاهد صدور بیانیهای از جریانی میشویم که دشمن را شاد میکند و محتوایش تسلیم ملت ایران است، جریانی که در جنگ ۱۲ روزه صحبتش وحدت بود؛ اما بهیکباره بیانیهای میدهد سراسر شبههافکنی، ایجاد تردید. در مسیر خط تضعیف رهبری و نهادهای انقلابی، همان چیزی که دشمن دنبال میکند.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: ما باید مراقب باشیم، ایران اسلامی در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری همیشه پیروز و پرافتخار باقی میماند و بیانیههای وحدتشکن نمیتواند در عزم و اراده این ملت خلل و سستی ایجاد کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: شنیدید که نخستوزیر جلاد رژیم اشغالگر از مصر، اردن، لبنان، سوریه، عربستان و کویت نام برد برای اسرائیل بزرگ، همچنین عادیسازی روابط، خلع سلاح حزبالله لبنان و حشدالشعبی برای توسعه سرزمین رژیم اشغالگر از دیگر اهداف بوده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: هر کشوری که آمریکا آنجا پایگاه دارد، آن سرزمین از همینالان تحت تسلط اسرائیل است و هر وقت اراده کند آنجا را بمباران میکند.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: با این بیانیهها و حرفهای بیاساس دل ملت ما تضعیف نمیشود.
نظر شما