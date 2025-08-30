به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی صبح شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرای پروژههای هفته دولت شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با اشاره به سختیها و چالشهای مرتبط با نیروگاههای برق اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی، ناشی از نیروگاههای قدیمی و آسیبپذیر است که با وجود سختیهای فراوان، این چالشها را پشت سر گذاشته شده است.
وی با تاکید بر اینکه با جدیت به دنبال تولید برق از طریق فناوریهای نوین هستیم، تصریح کرد: این افتتاحیه شامل چهار پروژه به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میباشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بیان داشت: نمایشگاههای برپا شده، نشاندهنده توانمندیهای تجهیزات مصرفی است که نهتنها در سطح استانی بلکه در سطح ملی نیز با سرعت قابل توجهی، در حال توسعه و افزایش است و این روند تا پایان برنامه ادامه دارد و نشاندهنده پیشرفت قابل توجه در مدیریت ساز و کارهای مربوطه است.
پورمحمدی با اشاره به مشکلات زیستمحیطی ناشی از نیروگاههای ساده و کمتجربه اذعان داشت: رفع این مشکل نیازمند توجه و اقدامات جدی است.
وی یادآور شد: در کنار توسعه و افزایش ظرفیت، حفظ محیط زیست و کاهش اثرات منفی آن نیز اهمیت ویژهای دارد.
پور محمدی با اشاره به اینکه هرچه برق در کشور تولید میشود باز کفاف مصرف را نمیدهد گفت: همزمان با اجرای طرحهای کشوری به دنبال تولید برق در استانها هم هستیم.
وی با اذعان بر اینکه ۶۰۰ مگاوات برق از نیروگاههای خورشیدی در کشور تولید شده گفت: زمینه برای تولید پنج هزار مگاوات برق در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
پور محمدی خاطرنشان کرد: اجازه رهبر برای تولید هفت هزار مگاوات برق از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اتخاذ شده است.
