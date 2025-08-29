نقد دولت باید با انصاف و ارائه راهکار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی در خطبه‌های عبادی، سیاسی شهر کاشمر که با حضور اقشار مختلف مردم در امام زاده سید حمزه (ع) برگزار شد با تبریک فرا رسیدن هفته دولت و گرامی داشت یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: منافقین از کفار برتر هستند و در این انقلاب شکوهمند حدود ۱۸ هزار شهید از بهترین و فداکارترین انسان‌ها را از ما گرفته‌اند.

امام جمعه موقت کاشمر با بیان اینکه همه ما و دولتمردان ادامه دهنده مسیر و راه شهیدان باشیم عنوان کرد: در سالروز شهادت علی ابن موسی رضا (ع)، رهبر انقلاب در جمع مؤمنین، توصیه‌هایی نسبت به حمایت از دولت و ریاست جمهوری داشته‌اند که باید همه ما به این امر توجه داشته باشیم

وی با بیان اینکه ایشان فرمودند که ما در موقعیت بزرگ و حساسی قرار داریم و دشمنان خارجی برای ما نقشه و فتنه‌گری می‌کنند. افزود: حمایت از دولت به معنای حمایت از نظام و دولت قوی با پشتوانه مردمی در دنیا درخشش خواهد داشت.

محمدی افزود: همه ما باید به توصیه‌های رهبری توجه کنیم و اختلافات را تشدید نکنیم، زیرا جامعه به وحدت نیاز دارد.

امام جمعه موقت کاشمر با اشاره به اینکه حمایت از دولت نشان از این نیست که نقدی بر عملکرد دولت نداشته باشیم گفت: اگر نقدی هم داریم باید نقد ما سازنده باشد.

وی افزود: نقد باید با رعایت انصاف، ادب و اخلاق همراه باشد و هدف از آن ناامید کردن مردم از نظام نباشد.

محمدی تأکید کرد: نقدها باید همراه با ارائه راهکار باشد و استفاده از کلمات امیدبخش ضروری است.

امام جمعه موقت کاشمر خاطرنشان کرد: مشکلات یک شبه حل نمی‌شوند و باید با تدبیر و درایت کارشناسان کشورمان به دنبال راه‌حل باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت به عنوان اساس و پایه نظام، هشدار داد که گرفتار دام فتنه‌گران و اندیشه‌های غربی نشویم و خاطرنشان کرد: دولت با اقتدار، راه خود و راه امام و شهدا را ادامه دهد و ملت ایران مقتدر با اتحاد در کنار دولتمردان هستند.