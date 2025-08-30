  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۳

بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در حرم امام رضا(ع)

بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در حرم امام رضا(ع)

مشهد- مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد.

دریافت 5 MB
کد خبر 6575201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها