https://mehrnews.com/x38TxN ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۳ کد خبر 6575201 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۳ بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر در حرم امام رضا(ع) مشهد- مراسم بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای دولت در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد. دریافت 5 MB کد خبر 6575201 کپی شد برچسبها شهیدان هفته دولت مشهد
