جو پایدار و بدون تغییرات دمایی تا پایان هفته در گلستان

ملیحه معقولی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای ادارهکل, هواشناسی گلستان، از امروز شنبه تا اواخر هفته جو استان پایدار و نسبتاً آرام خواهد بود.
وی افزود: آسمان استان در این مدت عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و تنها در نواحی مستعد گرد و خاک، وزش باد بهطور موقت پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: طی این مدت نوسانات دمایی قابل توجهی در استان مشاهده نخواهد شد و تغییرات دما در سطح استان بهطور معمولی خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس پیشبینیها، خنکترین نقاط استان شامل علیآباد با دمای ۲۲ درجه و پارک ملی گلستان با دمای ۱۷ درجه خواهد بود. همچنین، روز گذشته، آق قلا با دمای ۳۶ درجه بهعنوان گرمترین نقطه استان ثبت شد.
معقولی اظهار کرد: حداقل دما در شهر گرگان امروز صبح ۲۴ درجه گزارش شده و حداکثر دما در این شهر به ۳۵ درجه است.
