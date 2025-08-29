تیم ملی ایران از شوک افغانستان گریخت؛ پیروزی ملی پوشان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و افغانستان از ساعت ۱۵:۳۰ امروز در حالی برگزار شد که نیمه نخست این بازی با پیروزی ۲ بر یک شاگردان امیر قلعه نویی همراه بود.

ترکیب تیم ملی ایران:

پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، علی نعمتی، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهران احمدی، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، مجید علیاری و علی علیپور.

ترکیب تیم ملی افغانستان:

فیصل احمد حمیدی، محمد شریف، الیاس منصور، عمید آرزو، هادی مساور، رحمت اکبری، توفی اسکندری، قمرالدین مازیار کوهیار، ذوالفقار نظری، محمد نعیم رحیمی و امید موسوی.

شوک در نیمه اول

امیر قلعه نویی همانطور که انتظار می‌رفت ترکیبی کاملاً متفاوت را با تکیه بر بازیکنان جوان وارد میدان کرد تا آنها مقابل تیم نه چندان مطرح در قاره آسیا بازی کنند.

همانطور که انتظار می‌رفت بازی مالکانه و تحت کنترل ایران در شروع مسابقه بر بازی حکم فرما بود اما افغان‌ها در تنها ضدحمله خود در دقیقه ۲۲ توانستند توسط امید موسوی دروازه ایران را باز کنند.

همین شوک کافی بود تا بازیکنان ایران جدی تر از دقایق ابتدایی و با اشتهای بیشتری حمله کنند تا تنها ۴ دقیقه برای خوشحالی افغانستانی‌ها باقی بگذارند. مجید علیاری روی ارسال کرنر توانست با ضربه سر دروازه افغان‌ها را باز کند.

شاگردان امیر قلعه نویی سپس در دقیقه ۳۶ توسط امیرحسین حسین‌زاده توانستند گل دوم را به ثمر برسانند.

افغان‌ها در یک دقیقه پایانی نیمه اول با نفوذ از جناح چپ خلق موقعیت کردند اما تلاش آنها را به جایی نبرد تا بازی با رد و بدل سه گل در نیمه اول به پایان برسد.