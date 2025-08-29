غیبت مشکوک مجتبی حسینی در تمرین آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که شب گذشته اخباری مبنی بر تهدید بازیکنان آلومینیوم به اعتصاب از حضور در تمرینات به علت عدم دریافت ۲۰ درصد از مطالبات و آپشن‌های فصل گذشته و همچنین ۳۰ درصد از مطالبات وعده داده شده برای فصل جدید انتشار پیدا کرده بود، عصر امروز هم یک اتفاق جدید برای این تیم رخ داد.

تمرینات آلومینیوم در حالی پس از دو روز وقفه از عصر امروز دوباره در اراک آغاز شد که غیبت سید مجتبی حسینی، سرمربی این تیم مشکوک و بحث‌برانگیز بود و به نظر می‌رسد چنین مسئله‌ای نمی‌تواند بدون ارتباط به مسائل مالی این باشگاه باشد.

لازم به ذکر است که آلومینیوم در دو هفته ابتدایی لیگ برتر، به ترتیب مقابل گل گهر و خیبر شکست خورده است.