درخواست تاجرنیا از تاج برای تجدید نظر در پرونده محرومیت ساپینتو

درخواست تاجرنیا از تاج برای تجدید نظر در پرونده محرومیت ساپینتو

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال از فدراسیون فوتبال درخواست کرد تا نسبت به پرونده محرومیت ساپینتو تجدید نظر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار توییتی در صفحه شخصی‌اش از فدراسیون فوتبال و مهدی تاج درخواست کرد تا نسبت به پرونده محرومیت سرمربی تیم واکنش نشان دهند و تجدید نظر کنند.

تاجرنیا نوشت: «سپاس از جناب تاج و فدراسیون انتظار ما در بخشودگی جناب ساپینتو بیشتر بود با بررسی بیشتر مشخص می‌شود حکم محرومیت ۴ ماهه سنگین بوده و مدت زیادی هم از آن گذشته است.

تعلیق بخشش نیست شمشیر داموکلس است.

از فدراسیون می‌خواهیم تجدید نظر کند یادمان باشد ریکاردو در زمان جنگ با ما بود.»

