درخواست تاجرنیا از تاج برای تجدید نظر در پرونده محرومیت ساپینتو

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار توییتی در صفحه شخصیاش از فدراسیون فوتبال و مهدی تاج درخواست کرد تا نسبت به پرونده محرومیت سرمربی تیم واکنش نشان دهند و تجدید نظر کنند.
تاجرنیا نوشت: «سپاس از جناب تاج و فدراسیون انتظار ما در بخشودگی جناب ساپینتو بیشتر بود با بررسی بیشتر مشخص میشود حکم محرومیت ۴ ماهه سنگین بوده و مدت زیادی هم از آن گذشته است.
تعلیق بخشش نیست شمشیر داموکلس است.
از فدراسیون میخواهیم تجدید نظر کند یادمان باشد ریکاردو در زمان جنگ با ما بود.»
