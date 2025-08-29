۸ واحد نیروگاه خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه ظهر جمعه در این برنامه گفت: در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و درآمدزایی مددجویان کمیته امداد، احداث نیروگاه خورشیدی در دستور کار کمیته امداد قرار گرفته است.

دانیال اسفندیاری با قدردانی از کمیته امداد شهرستان در جهت اجرایی شدن این پروژه، بر اهمیت توسعه پروژه‌های مشابه در دیگر مناطق برای ترویج انرژی پاک و حمایت از نیازمندان تأکید کردند.

این پروژه‌ها که به صورت تجمیعی با حضور فرماندار و اعضای شورای اداری در سالن فرمانداری انجام شد، یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان حجم سرمایه گذاری آن اعلام شد.

توسعه فرصت‌های شغلی، کسب درآمد پایدار، افزایش تولید برق و کاهش مهاجرت به شهرها از جمله مزایای این پروژه است.

سال گذشته نیز ۴۰ واحد نیروگاه خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد شهرستان گناوه افتتاح شد.