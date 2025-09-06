  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۷

فرمانداری گناوه آماده همکاری در اجرای پروژه‌های کمیته امداد است

فرمانداری گناوه آماده همکاری در اجرای پروژه‌های کمیته امداد است

گناوه- فرماندار گناوه گفت: مجموعه فرمانداری آماده همکاری با کمیته امداد استان جهت اجرای پروژه‌های مرتبط با این نهاد در شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری شنبه شب در نشست با مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اظهار کرد: پروژه‌های کمیته امداد زیربنایی و عام المنفعه، بسیار مناسب و مفید بوده است که منفعت و برکت آن به مردم و شهرستان خواهد رسید.

فرماندار گناوه بیان کرد: باتوجه به اینکه برخی پروژه‌های کمیته امداد در شهرستان نیاز به زمین دارد، رایزنی و پیگیری‌های لازم در اسرع وقت به عمل خواهد آمد.

اسفندیاری ادامه داد: پروژه‌های کمیته امداد در هفته دولت امسال ارزشمند بودند و تلاش خواهیم کرد در دهه فجر پیشرو نیز، پروژه‌های خوبی با هم افزایی و تلاش بیشتر در برنامه‌های این ایام قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد از نهادهایی است که با صداقت و خالصانه به مردم بخصوص مددجویان تحت پوشش و نیازمندان ارایه می‌دهد، از عملکرد و تعامل خوب روسای کمیته امداد شهرهای گناوه و بندرریگ ابراز رضایت و قدردانی کرد.

کد خبر 6581841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها