به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری شنبه شب در نشست با مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر اظهار کرد: پروژههای کمیته امداد زیربنایی و عام المنفعه، بسیار مناسب و مفید بوده است که منفعت و برکت آن به مردم و شهرستان خواهد رسید.
فرماندار گناوه بیان کرد: باتوجه به اینکه برخی پروژههای کمیته امداد در شهرستان نیاز به زمین دارد، رایزنی و پیگیریهای لازم در اسرع وقت به عمل خواهد آمد.
اسفندیاری ادامه داد: پروژههای کمیته امداد در هفته دولت امسال ارزشمند بودند و تلاش خواهیم کرد در دهه فجر پیشرو نیز، پروژههای خوبی با هم افزایی و تلاش بیشتر در برنامههای این ایام قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه کمیته امداد از نهادهایی است که با صداقت و خالصانه به مردم بخصوص مددجویان تحت پوشش و نیازمندان ارایه میدهد، از عملکرد و تعامل خوب روسای کمیته امداد شهرهای گناوه و بندرریگ ابراز رضایت و قدردانی کرد.
