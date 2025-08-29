به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و افغانستان در نخستین بازی از تورنمنت کافا از ساعت ۱۵:۳۰ امروز حمعه در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد که طی آن ملی پوشان کشورمان ۳ بر یک حریف خود را شکست دادند. مجید علیاری(۲۶ و ۶۴) و امیرحسین حسین زاده(۳۶) برای تیم ملی فوتبال ایران گل زدند.

امیر قلعه نویی در نشست خبری بعد از این بازی گفت: بازی خوبی بود و بازیکنان ما آنچه خواسته بودیم را در زمین پیاده کردند. اگر دقت می کردند می توانستیم گل های بیشتر را هم وارد دروازه حریف کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: به تیم افغانستان تبریک می گویم. قبلا هم گفتم فوتبال در آسیا در حال پیشرفت است و هیچ تیم ضعیفی وجود ندارد.

او افزود: در این دیدار چند مشکل داشتم. اول این که تیم خسته ایم داشتیم و بدون تمرین برای این بازی آماده شدیم. با این مدل نباید وارد تورنمنت شویم. فکر می کنم مقصر من هستم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: طبیعی است در ۱۰ روز حدود ۴ بازی داریم که اگر بازی لیگ را هم در نظر بگیریم می شود پنج بازی که باید انرژی خود را در هر بازی تقسیم کنیم. ایراداتی داریم که باید فیلم بازی را ببینیم و ایرادها را برطرف کنیم.

امیر قلعه نویی ادامه داد: باید با تیم های بالاتری بازی کنیم و عیار بازیکنان در آن دیدارها مشخص می شود. چند بازیکن خوب پیدا کردیم. در مجموع با توجه به خستگی بازیکنان و اینکه در چند موقعیت هم گل نزدیم طبیعی است. ما اگر می خواهیم عیار بازیکنان را بسنجیم باید بازیکنان با سطح بالاتری را ببینیم.

ادامه دارد...