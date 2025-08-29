نبی: با تیم های خوبی بازی خواهیم کرد؛ کافا محک خوبی برای جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی پس از پایان بازی تیم ملی فوتبال ایران و افغانستان اظهار داشت: مسابقات کافا نخستین رقابت در تقویم کنفدراسیون آسیای مرکزی است و برای تیمهایی مانند ایران و ازبکستان که به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردهاند، هم یک فرصت اردویی مناسب محسوب میشود و هم امکانی برای محک بازیکنان جوان. در دیدار با افغانستان نیز بیشتر بازیکنان ایران را نفرات جوان تشکیل میدادند.
او ادامه داد: تعدادی از بازیکنان جوان و لژیونر ما در اختیار تیم فوتبال امید قرار دارند و برخی دیگر نیز به دلایل مختلف نتوانستند در این اردو حاضر شوند. همین موضوعات باعث شد تا امیر قلعهنویی فرصت مناسبی برای محک بازیکنان جوان داشته باشد، چرا که آینده تیم ملی را همین بازیکنان تشکیل خواهند داد. باید توجه داشت که تیمهای حاضر در تورنمنت کافا اصلاً سطح پایینی ندارند و تیمهایی مانند عمان یا تاجیکستان، که ما اکنون میهمان آنها هستیم، در جام ملتهای آسیا نمایشهای بسیار خوبی ارائه دادند.
محمدنبی تصریح کرد: شاید چون بازیکنان تاجیکستان موهای زرد یا چشمان آبی ندارند، بازی با آنها مورد انتقاد برخی قرار گیرد. با این حال آنچه مسلم است، حضور ما در این رقابتها یک فرصت اردویی مناسب بود و محک بسیار خوبی برای استفاده از بازیکنان جوان به شمار میآید. انشاالله در ادامه شاهد هماهنگی بیشتر بازیکنان جوان تیم ملی خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: صبح امروز با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، صحبت داشتم و قرار شد علاوه بر تیم ملی روسیه، با چند تیم دیگر نیز برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی رایزنی شود. البته هنوز قرارداد این بازیها نهایی نشده است و به همین دلیل نام تیمها را اعلام نمیکنیم تا پس از قطعی شدن قراردادها اطلاعرسانی شود. امیدواریم در فیفادی پیشرو مسابقات خوبی پیش روی تیم ملی قرار بگیرد.
سرپرست تیم ملی فوتبال در پایان افزود: برخی تیمهای اروپایی و آفریقایی نیز وجود دارند که شاید رنکینگ جهانی آنها از ما پایینتر باشد، اما تلاش خواهیم کرد طی ۱۰ روز آینده قرارداد بازی با این تیمها را نهایی کنیم.
