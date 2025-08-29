به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، فرانسه و آلمان امروز جمعه پس از پایان نشست کمیسیون مشترک دو کشور اعلام کردند که به زودی «گفتگوهای راهبردی» درباره مسئله هسته‌ای ایران را در بالاترین سطح آغاز خواهند کرد.

در بیانیه مشترکی که پس از این نشست صادر شد، آمده است: پاریس و برلین گفتگوی راهبردی را با نظارت ریاست جمهوری فرانسه و دفتر صدراعظم آلمان و با مشارکت وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع دو کشور آغاز خواهند کرد.

از سوی دیگر، تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) در بیانیه‌ای اعلام کردند که فرصت برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک با تهران وجود دارد اما آنها مدعی شدند که ایران مانع دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای شده است.

تروئیکای اروپایی روز پنج‌شنبه نامه‌ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال و در اقدامی غیرقانونی اعلام کردند که مکانیسم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران فعال کرده‌اند.