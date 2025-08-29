رزمایش نظامی بزرگ ونزوئلا در بحبوحه تهدیدات آمریکا +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای خبری اعلام کردند که یک رزمایش نظامی بزرگ در ونزوئلا در بحبوحه تهدیدات آمریکا برگزار شده است.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که «نیکلاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا شخصاً بر این رزمایش گسترده تحت عنوان «عملیات ویژه انقلابی» نظارت داشت؛ رزمایشی که شامل رژهها، آموزش تیراندازی و حملات شبیهسازی شده به اهداف بود.
شایان ذکر است که در ۸ آگوست، «پم بوندی» دادستان کل آمریکا، جایزه ۵۰ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا شود، اعلام کرد.
در ۱۹ آگوست هم «کارولین لیویت» سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ آماده است تا از «تمام عناصر قدرت آمریکا» برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر استفاده کند، بدون اینکه احتمال اقدام نظامی در ونزوئلا را رد کند.
این تحولات در حالی است که سه کشتی جنگی آمریکایی به سواحل ونزوئلا اعزام شدهاند و انتظار میرود ۴۰۰۰ تفنگدار دریایی را حمل کنند. در کاراکاس، این اقدامات تحریکآمیز و تلاشی برای بیثبات کردن منطقه توصیف شده است.
نظر شما