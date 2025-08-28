به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، کاخ سفید در خصوص احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد، ترامپ آماده است از تمام قدرت نظامی این کشور برای به اصطلاح مبارزه با قاچاق مواد مخدر استفاده کند.

روسیا الیوم پیشتر گزارش داده بود: ونزوئلا شاهد کارزار جذب نیرو به دنبال تشدید تحرکات نظامی آمریکا علیه این کشور آمریکای لاتین است. ونزوئلا روزهای شنبه و یکشنبه شاهد یک سرشماری گسترده و کمپین جذب نیرو برای شبه‌نظامیان ملی بولیواری است که تقریباً ۴.۵ میلیون عضو شبه‌نظامی را در سراسر کشور متحد می‌کند.

این امر به درخواست رئیس جمهور نیکلاس مادورو، در بحبوحه اظهارات متناقض واشنگتن که عملیات نظامی در خاک ونزوئلا را رد نکرده است، صورت می‌گیرد. روند سرشماری و جذب نیرو برای شبه‌نظامیان ملی در واحدهای نظامی و ۱۵۷۰۰ مقر دفاع مردمی محلی در سراسر این کشور و همچنین در میادین مرکزی شهر برگزار خواهد شد.

طرح ملی دفاع از حاکمیت و صلح اعلام شده از سوی دولت ونزوئلا شامل گسترش و فعال‌سازی نیروهای مردمی، آماده‌سازی شهروندان برای دفاع مدنی و دفاع از اراضی، همدل کردن مردم در برابر جنگ روانی و رسانه‌ای و کمپین‌هایی برای حفظ صلح داخلی و وحدت ملی است.