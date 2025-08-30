  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۴۷

احتمال لغو سفر «نتانیاهو» به آرژانتین از ترس بازداشت

احتمال لغو سفر «نتانیاهو» به آرژانتین از ترس بازداشت

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از اقامه دعوی جنایی علیه نتانیاهو در آرژانتین و احتمال لغو سفر وی به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که یک شکایت جنایی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آرژانتین مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، طراحان این شکوائیه خواهان بازداشت نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی شده‌اند.

روزنامه آحارانوت اضافه کرد که اخباری در خصوص لغو سفر نتانیاهو به بوینس آیرس منتشر شده است.

قرار بود این سفر طی ماه آتی انجام شود. پیشتر نیز تل آویو مجبور شده بود تعدادی از نظامیان صهیونیست را که به اسم گردشگر به کشورهای مختلف جهان سفر کرده بودند فراری دهد تا در این کشورها بازداشت نشوند.

کد خبر 6574141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها