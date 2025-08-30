احتمال لغو سفر «نتانیاهو» به آرژانتین از ترس بازداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که یک شکایت جنایی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آرژانتین مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، طراحان این شکوائیه خواهان بازداشت نتانیاهو به اتهام ارتکاب جنایات جنگی شده‌اند.

روزنامه آحارانوت اضافه کرد که اخباری در خصوص لغو سفر نتانیاهو به بوینس آیرس منتشر شده است.

قرار بود این سفر طی ماه آتی انجام شود. پیشتر نیز تل آویو مجبور شده بود تعدادی از نظامیان صهیونیست را که به اسم گردشگر به کشورهای مختلف جهان سفر کرده بودند فراری دهد تا در این کشورها بازداشت نشوند.