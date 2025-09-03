افتتاح ۱۲۷ پروژه عمرانی در شاهرود با ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شاهرود با موضوع افتتاح متمرکز و همزمان پروژه‌های هفته دولت به میزبانی سالن پورسینای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، از افتتاح ۱۲۷ پروژه عمرانی در شهرستان شاهرود طی هفته دولت خبر داد.

وی با بیان اینکه در این هفته همچنین ۲۶ پروژه اقتصادی نیز به بهره برداری رسید که یکی از آنها کارخانه تولیدی واقع در شهرک صنعتی است که امروز با حضور استاندار سمنان افتتاح می‌شود، افزود: یک طرح تصفیه خانه بازچرخانی فاضلاب و تبدیل آن به پساب مورد نیاز صنعت نیز امروز با حضور استاندار سمنان افتتاح می‌شود.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی شهرستان شاهرود طی هفته دولت با یک هزار میلیارد تومان اعتبار انجام و آماده بهره برداری شده است، ابراز کرد: برای طرح اقتصادی نیز نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

جلالی با بیان اینکه طی هفته دولت همچنین شاهد کلنگ زنی ۱۵ پروژه هستیم، بیان کرد: نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح‌ها سرمایه گذاری خواهد شد همچنین باید گفت راه و مسکن، بهداشت و درمان، کشاورزی، توزیع برق، آب و… در زمره مهمترین طرح‌های افتتاح شده شهرستان شاهرود طی هفته دولت است.