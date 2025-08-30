به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، با دعوت از شهاب الدین جنیدی جعفری سخنگو و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، به این موضوع پرداخت.
مجری برنامه با اشاره به ماجرای هدایای برخی شرکتهای دارویی به درمانگران، این سوال را مطرح کرد که چرا چنین اتفاقی میافتد.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران، ضمن رد چنین رفتارهایی که بعضاً از سوی برخی شرکتهای دارویی رخ میدهد، گفت: تداوم این رفتارها، برای شرکتهای دارویی، هزینه ساز خواهد بود و در نتیجه مجبور میشوند این هزینه را از جایی تأمین کند. بنابراین، یا کالا را گران میکند و یا اینکه از خدمات کم میکند.
این قبیل رفتارها، از نظر علم پزشکی و طبابت، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نمیتوان فقط به خاطر افزایش فروش یک برند خاص از دارویی که مشابه آن توسط دیگر شرکتها نیز تولید میشود؛ بیمار را مجبور ساخت حتماً همان برند خاص را تهیه کند.
