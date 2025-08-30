به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش امروز (شنبه ۸ شهریور) میزبان نشست مشترکی است که میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه با احمد دنیامالی وزیر ورزش پیگیری خواهد شد. این نشست از دقایقی پیش آغاز شده است.

محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک همراه با و روسای فدراسیون های ورزشی نیز در این نشست حضور دارند.

عباس عراقچی در بخشی از این نشست با تاکید بر اینکه ورزش قهرمانی جایگاه بسیار مهمی در سیاست هر کشوری دارا است، گفت: به طور خلاصه هدف سیاست خارجه در تمام کشورها سه مسئله است؛ کمک به امنیت ملی کشور، تامین منافع ملی کشور و همچنین حفظ و ارتقا عزت و حیثیت و منزلت کشور.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: بر این اساس است که در سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند جایگاه های مهم را در ورزش به دست بیاورند. در المپیک به خاطر یک مدال طلا رقابت نزدیکی صورت می گیرد چراکه مدال طلا تعیین کننده جایگاه کشورها است.