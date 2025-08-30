دمای هوای شهریورماه نزدیک به نرمال است؛ادامه گرد و خاک در خراسان جنوبی

جواد نخعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت آینده همچنان در خراسان جنوبی گرد و خاک در مرز شرقی، حاجی آباد زیرکوه و.. را خواهیم داشت که کاهش کیفیت هوا و دید افقی را به همراه دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در روز گذشته نیز شهرستان نهبندان به واسطه گرد و خاک شاهد کاهش کیفیت دید افقی بوده است.

نخعی درباره پیش بینی وضعیت دمایی در شهریورماه گفت: دمای هوای شهریور ماه در خراسان جنوبی نزدیک به نرمال و در نهایت نیم درجه بالاتر از نرمال خواهد بود به این معنا که نه گرمای شدید و نه خنکی هوا را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: میانگین دمای هوای شهریورماه در شرایط نرمال حدود ۲۴.۹ درجه است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی یادآور شد: در هفته آخر شهریور و ده روز ابتدایی مهر پیش بینی بارش باران‌های موسوم به باران‌های تابستانی را خواهیم داشت.