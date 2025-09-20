صورت های مالی سال ۱۴۰۳ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، عباس مرادپور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه و ‏با ‏حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره این سازمان برگزار شد.‏

در این نشست، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، گزارشی از عملکرد سازمان طی یکسال گذشته ارائه کردند.

همچنین از سوی اعضای هیئت عالی نظارت بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی از وضعیت سازمان ارائه شد.

در ادامه، پس از استماع گزارش حسابرس، عملکرد یکساله مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ سازمان، بدون بند مشروط به تصویب اعضای مجمع رسید.