ثبت ۱۱ میلیون بیمار بستری در سال جاری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی جعفریان مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت و درمان پزشکی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: ذات و فلسفه وجودی نظامهای دولتی، خدمت به مردم است و وزارت بهداشت نیز بر همین اساس شکل گرفته و مأموریت اصلی آن تأمین و ارتقای سلامت جامعه است.
وی با اشاره به اینکه انگیزه و هدف وزارت بهداشت بر پایه خدمترسانی مستقیم و ایفای نقش اجتماعی تعریف شده، گفت: بخشی از اختیارات ما در حوزه سیاستگذاری و اجراست و بخشی دیگر نیازمند همکاری و حمایت مستقیم نهادهای مختلف اجتماعی است تا بتوانیم عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را کنترل کنیم.
جعفریان با بیان اینکه سلامت جامعه تنها یک موضوع تخصصی پزشکی نیست بلکه بهطور مستقیم با کیفیت زندگی و توسعه پایدار مرتبط است، افزود: یکی از مسائل مهم در این حوزه، جمعیت است. شاید به اشتباه برخی تصور کنند که موضوع جمعیت اولویت نظام سلامت نیست، اما واقعیت آن است که آینده سلامت جامعه بدون توجه به جمعیت و پویایی آن، قابل تضمین نخواهد بود.
مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ ، ۱۰ میلیون بستری در نظام سلامت کشور ثبت شد که عددی قابل توجه است و در سال جاری به ۱۱ میلیون رسیده و بستری در بیمارستانها انجام شده است و این ارقام نشاندهنده فشار بالای نظام سلامت و اهمیت سرمایهگذاری مستمر در این حوزه است.
وی تاکید کرد: وزارت بهداشت علاوه بر ارائه خدمات درمانی، وظیفه دارد سیاستهای کلان جمعیتی، پیشگیری و ارتقای سلامت را با نگاه اجتماعی و بینبخشی دنبال کند تا در نهایت جامعهای سالم و توانمند شکل گیرد.
۱۰ میلیون بستری در سال ۱۴۰۲؛ ضرورت بازنگری در نحوه استفاده از ظرفیتها
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به آمار بالای بستری در نظام سلامت کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ میلیون بستری در بیمارستانهای کشور انجام شده است و این آمار نشان میدهد ظرفیت گستردهای در نظام سلامت وجود دارد، اما موضوع تنها وجود ظرفیت نیست بلکه نحوه استفاده بهینه و منطقی از آن اهمیت دارد.
وی افزود: اینکه برخی حوزهها با عدم استقبال یا عدم اقبال مواجه میشوند به معنای نبود ظرفیت نیست، بلکه ناشی از روشهای غیربهینه استفاده از امکانات است.
به گفته وی؛ اگر رقابت و سازوکار منطقی در بهرهبرداری از ظرفیتها ایجاد شود، بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.
جعفریان در ادامه گفت: گاهی تصور میشود چون در برخی بخشها، متقاضی یا تمایل کافی از سوی جامعه پزشکی وجود ندارد، نظام سلامت با محدودیت اساسی مواجه است. در حالی که مشکل اصلی ما، تنظیم منطقی و هماهنگ عرضه و تقاضا است، نه صرفا کمبود فیزیکی ظرفیت است.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در مجلس گفت: در سال جاری، موضوع افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت نیز مطرح شد، اما باید توجه داشت که صرف افزایش ظرفیت بدون مدیریت و هدایت صحیح، پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نخواهد بود.
به گفته جعفریان؛ تا زمانی که مسیرها و سازوکارهای مستقیم برای پاسخگویی به تمایل مردم و نیازهای واقعی سلامت ایجاد نشود، افزایش صرفا ظرفیت مشکل را حل نخواهد کرد.
