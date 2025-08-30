به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی صبح شنبه در دیدار با مدیران دستگاه قضائی شهر الوند، ضمن تقدیر از اهتمام مجموعه قضائی شهرستان البرز در امور مرتبط، اظهار کرد: اقدامات زیربنایی و ساماندهی ساختارهای اداری از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم است که تنها با همکاری همه دستگاهها، بهویژه قوه قضائیه، قابل تحقق خواهد بود.
وی با اشاره به ویژگیهای صنعتی شهرستان البرز افزود: این شهرستان به جهت صنعتی بودن، با مسائل پیچیده و ویژهای مواجه است؛ لذا نگاه تخصصی و همهجانبه دولت و دستگاه قضائی در مباحث کارگری و تولید، نقش بسزایی در پایداری اقتصادی در شرایط حساس خواهد داشت.
قاسمی همچنین تصریح کرد: تعامل سازنده میان دستگاه اجرایی و قضائی، بستری مناسب برای حل مشکلات حقوقی و اداری واحدهای تولیدی فراهم کرده است که این امر موجب افزایش اعتماد سرمایهگذاران و رونق فضای کسبوکار در منطقه خواهد شد.
فرماندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای انسانی و صنعتی شهرستان، انتظار میرود با همافزایی نهادهای مسئول، شاهد تحولات مثبت در حوزه اشتغال، تولید و عدالت اجتماعی باشیم.
