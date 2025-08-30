به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام در رشتههای قرآنی و آموزشی مرکز علمیکاربردی خانه کارگر واحد تهران آغاز شد.
مرکز علمیکاربردی خانه کارگر واحد تهران ثبتنام در رشتههای قرآنی و آموزشی خود را ویژه داوطلبان تهرانی آغاز کرد.
این ثبتنام در مقاطع کاردانی تربیت مربی قرآن کریم، کارشناسی تربیت مُبلّغ قرآن کریم و کاردانی مربیگری مهد و پیشدبستان انجام میشود. هدف از راهاندازی این رشتهها، تربیت نیروهای متخصص در عرصه آموزش و تبلیغ قرآن کریم و همچنین ارتقای سطح علمی و مهارتی مربیان در حوزه کودک و پیشدبستانی عنوان شده است.
داوطلبان تهرانی در صورت ثبتنام، از مزایای ویژهای همچون تخفیف ۱۰۰ درصدی شهریه ثابت در ترم نخست و همچنین بهرهمندی از تخفیف کامل شهریه ثابت از ترم دوم به بعد در صورت کسب معدل بالای ۱۷ برخوردار خواهند شد. علاوه بر این، امکان پرداخت شهریه بهصورت اقساطی نیز برای تمامی دانشجویان فراهم است.
مرکز علمیکاربردی خانه کارگر واحد تهران توسعه این رشتهها را گامی ارزشمند در جهت حضور فعالتر قرآن کریم در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه دانست.
علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند عدد ۹ را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۴۵ ارسال کنند.
