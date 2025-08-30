واکنش رئیس سازمان دارالقرآن به اهانت کاندیدای کنگره آمریکا به قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، واکنش حجت الاسلام علی تقی زاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، به هتک حرمت قرآن از سوی نامزد انتخابات کنگره آمریکا واکنش نشان داده و بیانیه ای صادر کرد متن این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ یُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِیهَا ۚ ذَٰلِکَ الْخِزْیُ الْعَظِیمُ» (توبه/۶۳)
جنایت هولناک اهانت و آتشزدن قرآن کریم توسط یکی از نامزدهای انتخابات آتی کنگره آمریکا، که با شعار نابودی حضور اسلام در ایالت تگزاس انجام شد، بار دیگر پرده از چهره واقعی اسلامستیزان برداشت. این فرد مغرض با ادعاهای کذب، مسلمانان را متهم به تصرف سرزمینهای مسیحی کرده است؛ ادعاهایی که جز از کینهتوزی با حقیقت الهی و عناد با عقاید دو میلیارد مسلمان جهان سرچشمه نمیگیرد.
از روز نزول قرآن بر قلب پیامبر اکرم (ص)، دشمنان همواره در پی خاموش کردن نور هدایت بودند؛ از جنگهای خونین گرفته تا تحریف و جنگ نرم رسانهای. با این همه، آنان هرگز موفق نشدند، چرا که «یُریدونَ لِیُطفِئوا نورَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَو کَرِهَ الکافِرونَ» (صف/۸). امروز قرآن کریم زندهتر و اثرگذارتر از همیشه در قلب ملتها میدرخشد و امت اسلامی را بیدار کرده است.
این دشمنیها تازگی ندارد؛ قرآن کریم آشکارا فرموده است: «وَلَنْ تَرْضی عَنکَ الْیَهُودُ وَلا النَّصاری حَتّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم» (بقره/۱۲۰). یعنی یهودیان و مسیحیان منحرف تا زمانی که مسلمانان را به تسلیم کامل نکشانند، از دشمنی دست نمیکشند. این حقیقتی تاریخی و همیشگی است که امروز نیز در رفتار قدرتهای استکباری، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، آشکار دیده میشود.
این اقدام ننگین، ضرورت انسجام امت اسلامی را بیش از هر زمان دیگری یادآور میشود. قرآن کریم فرمان میدهد: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آلعمران/۱۰۳)؛ یعنی چنگ زدن جمعی به ریسمان الهی و پرهیز از هرگونه تفرقه، تنها راه عبور از توطئههای دشمنان است. در آستانه هفته وحدت، همه مسلمانان جهان باید با تمسک به قرآن و سیره پیامبر اعظم (ص)، صفوف خویش را متحد سازند و نقشههای اسلامستیزان را در هم بشکنند.
این همان حقیقتی است که قرآن در وصف امت اسلامی ترسیم کرده است: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» (فتح/۲۹)؛ یعنی سختی و استواری در برابر دشمنان و رحمت و برادری در میان مؤمنان. این #اتحاد_مقدس، همان سپر پولادینی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلهالعالی) بارها بر آن تأکید کردهاند و میتواند بازدارندهای مؤثر در برابر تهاجمات فرهنگی، سیاسی و دینی دشمنان باشد.
