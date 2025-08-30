  1. استانها
  2. اصفهان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

شکارچیان غیرمجاز آهو در قمیشلو شناسایی شدند

اصفهان - رئیس پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو اعلام کرد که متخلفان شکار دو آهوی ماده و زخمی‌کردن یک بره‌آهو شناسایی و به‌زودی بازداشت خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بلماسب، رئیس پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو گفت: شکارچیانی که دو آهوی ماده را شکار و یک بره‌آهو را نیز زخمی و زنده‌گیری کرده بودند، شناسایی شده و به‌زودی دستگیر می‌شوند.

وی افزود: محیط‌بانان پس از شناسایی محدوده حضور متخلفان و در جریان گشت و کنترل شبانه، ساعت ۲:۳۰ بامداد، پس از عملیات تعقیب و گریز، خودروی متخلفان را متوقف کردند.

بلماسب ادامه داد: شکارچیان دو آهوی ماده را شکار و یک بره‌آهو را زخمی و صید کرده بودند که لاشه آن‌ها در صندوق عقب خودرو کشف شد. متخلفان با سوءاستفاده از تاریکی شب متواری شدند اما از مدارک به‌جا مانده در خودرو و توقیف یک دستگاه پژو ۴۰۵، شکارچیان شناسایی شدند و پرونده برای رسیدگی در مراجع قضائی در حال پیگیری است.

وی درباره موقعیت این منطقه گفت: پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو با مساحت ۱۱۳ هزار هکتار در ۴۵ کیلومتری شمال‌غرب اصفهان قرار دارد و زیستگاه گونه‌هایی از جمله آهو، قوچ، پازن، میش، کل، بز، گرگ، کبک، تیهو و کفتار است. استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی، سه پارک ملی، پنج پناهگاه حیات‌وحش، چهار منطقه حفاظت‌شده، ۱۱ منطقه شکارممنوع و یک تالاب بین‌المللی است.

