لایق خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت، دو اکیپ شکارچیان غیرمجاز در محدوده پناهگاه حیاتوحش بیستون شناسایی و متوقف شدند و از آنان دو قبضه اسلحه شکاری به همراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.
وی افزود: در عملیاتی جداگانه نیز گروهی دیگر از شکارچیان که اقدام به زندهگیری پرندگان کرده بودند، توسط محیطبانان متوقف شدند و یک قطعه سهره طلایی، دو عدد قفس و یک تور مخصوص زندهگیری پرندگان از آنان ضبط شد.
مسئول پناهگاه حیاتوحش بیستون با تأکید بر اهمیت حفاظت از گونههای جانوری و زیستگاههای طبیعی خاطرنشان کرد: این پناهگاه یکی از زیستگاههای ارزشمند غرب کشور است و هرگونه تخلف شکار و صید با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. وی در پایان از همکاری و گزارشهای مردمی قدردانی کرد و گفت: حفاظت از حیاتوحش تنها با مشارکت همگانی ممکن است و محیطبانان با تمام توان در این مسیر تلاش میکنند.
