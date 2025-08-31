یک شرط جدید برای داشتن پزشک خانواده!

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، به عنوان مهمترین و اساسیترین راهکار برای اجرای عدالت در سلامت؛ همچنان وعده میشوند و فعلاً هیچ برونداد و خروجی قابل قبولی از اجرایی شدن این برنامه در کشور ندیدهایم. اما، آنچه در این بین بیش از پیش خودنمایی میکند، وعدههایی است که مسئولان و مدیران وزارت بهداشت میدهند.
هر روز یک بهانه و یک توجیه برای اجرایی نشدن برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، از کلام مدیران وزارت بهداشت میشنویم که در نوع خود جالب است. به طوری که، در تازهترین اظهار نظر؛ احمدرضا ریحانی مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت، اجرای «برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع» را یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت در برنامه توسعه هفتم عنوان کرد و گفت: احداث مراکز و خانههای بهداشت زمینه ساز اجرای کامل این برنامه است.
وی افزود: پیش بینی شده طی ماههای آینده شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر مجموعاً ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش این برنامه قرار بگیرند.
به گفته ریحانی، ارائه خدمات سطوح یک و دو به مردم از اهداف مهم اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.
این اظهار نظر، در نوع خود، تازه و نو است؛ زیرا، تاکنون فقط مباحث بودجهای و منابع مالی برای اجرای این برنامه مطرح بود و حالا عنوان میشود که بایستی نسبت به احداث مراکز و خانههای بهداشت، اقدام کرد تا بتوان برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را به طور کامل در سطح کشور اجرایی کرد.
در همین حال، وزیر بهداشت نیز از آغاز تدریجی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از مناطق محروم، روستاها و شهرهای کوچک خبر داد و گفت: هدف این است که مردم مناطق محروم، دسترسی عادلانه و مطمئنی به خدمات پزشکی داشته باشند به گونهای که ضمن حفظ کرامت، بتوانند در مسیر سلامت از خدمات سطوح مختلف، از کلینیکهای سطح ۲ تا بیمارستانهای سطح ۳ بهرهمند شوند.
محمدرضا ظفرقندی، با بیان اینکه مقدمات برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در قالب یک سند با هماهنگی رئیس جمهور، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و کارشناسان حوزه سلامت فراهم شده است، افزود: ما قصد داریم اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را ابتدا از مناطق محروم، روستاها و شهرهای کوچک زیر ۲۰ هزار نفر شروع کنیم و این حرکت تدریجی است و با توجه به منابع، کمکم به سایر نقاط کشور نیز گسترش خواهد یافت.
وی درباره تجارب جهانی در اجرای این طرح، گفت: این طرح پیچیده و زمانبر است و در ترکیه حدود ۱۰ سال و در انگلستان نزدیک به ۲۰ سال طول کشیده تا نظام ارجاع به طور کامل اجرا شود و ما هم باید با صبر و برنامهریزی دقیق این مسیر را طی کنیم.
ظفرقندی تاکید کرد: هدف ما این است که مردم مناطق محروم دسترسی عادلانه و مطمئنی به خدمات پزشکی داشته باشند به گونهای که ضمن حفظ کرامت، بتوانند در مسیر سلامت از خدمات سطوح مختلف، از کلینیکهای سطح ۲ تا بیمارستانهای سطح ۳ بهرهمند شوند و مسیر مشخصی برای آنان تبیین شود.
وزیر بهداشت درباره تأمین منابع این برنامه، یادآور شد: اصول برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مطرح و مشکلات و مسائل بازگو شد و قدمهای بعدی برنامه پزشکی خانواده را به تدریج با تأمین منابع پیگیری خواهیم کرد.
