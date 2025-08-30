به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، با حضور مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو پایتخت در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته تفاهم‌نامه ای در راستای توسعه همکاری‌های مشترک و در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور منعقد شد.

محور اصلی این تفاهم‌نامه، تولید سوزن‌ها و قطعات یدکی مورد نیاز شبکه مترو تهران عنوان شده است؛ اقدامی که با هدف تأمین پایدار نیازهای فنی و عملیاتی، کاهش زمان و هزینه‌های نگهداشت و همچنین ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در سطح شهر صورت می‌گیرد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، سه طرف علاوه بر همکاری در زمینه تولید و بومی‌سازی تجهیزات ریلی، برنامه‌هایی برای تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با خطوط، ایستگاه‌ها و دپوهای مترو نیز در دستور کار دارند. این همکاری با استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های روز و دانش فنی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران که دارای مجوز دانش‌بنیانی است، شکل گرفته و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های مترو ایفا کند.

از دیگر محورهای همکاری تعریف‌شده در این تفاهم‌نامه می‌توان به طراحی و ساخت ادوات روسازی ریلی متناسب با نیازهای کارفرما اشاره کرد. این اقدام با هدف بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌های حمل‌ونقل شهری، افزایش سطح ایمنی و کارایی خطوط و همچنین کاهش وابستگی به واردات قطعات صورت می‌گیرد. تحقق این اهداف علاوه بر کاهش هزینه‌ها، منجر به افزایش توانمندی‌های داخلی، ارتقای فناوری بومی و حمایت از تولید ملی در صنعت حمل‌ونقل ریلی خواهد شد.

امضای این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی مهم در مسیر ارتقای دانش فنی، افزایش بهره‌وری در نگهداری تجهیزات و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان دانست؛ اقدامی که همسو با سیاست‌های کلان توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش وابستگی به منابع خارجی انجام گرفته است.

گفتنی است؛ مسعود لطفی مدیر عامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از غرفه‌های مختلف فعال در حوزه حمل و نقل ریلی بازدید کرد.