به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی‌فرد در جلسه امروز (شنبه) شورای اداری شهرستان تهران با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: در حمله به شهدای دولت در اوایل انقلاب، دشمن از مزدوران داخلی خود بدون هیچ هزینه‌ای استفاده کرد و ما در مرحله‌ای از آسیب‌پذیری قرار داشتیم که دشمن توانست دفتر نخست‌وزیری را نابود کند؛ اما امروز، پس از گذشت ۴۰ سال، دشمن مستقیماً با تمام قدرت دست به حمله نظامی زد. مقایسه این دو رویداد نشان می‌دهد که امروز در چه نقطه‌ای از اقتدار قرار داریم. تدارک حمله به ایران بر اساس برنامه‌ریزی بلندمدت و با هدف‌هایی همچون فروپاشی و تجزیه کشور صورت گرفت، اما در سایه دو گوهر ارزشمند ملت و وحدت و همچنین قدرت نظام در دفاع از مردم، با شکست جدی روبه‌رو شد.

وی ادامه داد: امروز افتخار آن را داریم که در نظامی مقتدر حضور داشته باشیم و از ۱۴ سال تحریم و جنگ ۱۲ روزه، سربلند بیرون آمده‌ایم. نقش نظام اداری کشور در صیانت از میهن تعیین‌کننده است. هر اندازه سطح خدمات از نظر کیفیت و کمیت ارتقا یابد، رضایتمندی مردم را نیز به همراه خواهد داشت. از این رو خواهشمندم طرحی تدوین شود که میزان رضایتمندی مردم در طول یک سال مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینه افزایش سطح این رضایتمندی فراهم آید.

وی بیان کرد: باید برای انسان احترام قائل شویم؛ این انسان‌ها بودند که فرصت‌ها را برای ما خلق کردند. امیدوارم در نظام اداری تهران رفتار انسانی و منطبق با آموزه‌های دینی در سطحی بالاتر مشاهده شود. هر اندازه که می‌توانیم باید برای ارتقای کارایی در این حوزه بیندیشیم. تحریم‌های دشمن یکی از مهم‌ترین تهدیدها علیه نظام است و کسانی که تهدید را بشناسند، می‌توانند از دل آن فرصت خلق کنند.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه تهدید اقتصادی دشمن شامل کاهش صادرات نفت، کاهش ارزش پول ملی، افزایش کسری بودجه و بی‌ثباتی بازار اقتصادی است، گفت: باید در نقطه مقابل این تهدیدها حرکت کنیم؛ تنها راه مقابله با آن، انضباط مالی، مدیریت صحیح منابع، برنامه‌ریزی برای کاهش نسبی هزینه‌ها و در عین حال افزایش کیفیت خدمات است. دولت را باید یاری کنیم و صرفاً با شعار نمی‌توان به پیش رفت.

وی تصریح کرد: امروز دولتی مسئولیت کشور را بر عهده دارد که مورد حمایت ملت و رهبر معظم انقلاب است و این حمایت باید در میدان عمل با تسهیل حرکت دولت، تلاش برای کاهش کسری بودجه و افزایش اثربخشی نمود یابد. لازم است تفکر مدیران کشور تغییر کند؛ متأسفانه با وجود تجربه تحریم‌های سنگین، تغییر اساسی در تفکر مدیریتی مشاهده نشده است. ما و آمریکا همچون دو لبه قیچی هستیم؛ آن‌ها هزینه‌های خود را در کشورشان کاهش دادند، اما ما هزینه‌ها را افزایش دادیم.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: امروز شاهد بالاترین سطح وحدت میان ملت، نظام و دولت و همچنین بالاترین سطح همگرایی میان سه قوه هستیم و امیدواریم با برنامه‌ریزی صحیح و اصلاح حکمرانی آب و انرژی، به شرایط مطلوب‌تری دست یابیم. مصرف آب و انرژی در کشور باید متناسب با شاخص‌های جهانی شود؛ در شرایط کنونی هر اندازه منابع جدید ایجاد کنیم، باز هم با ناترازی روبه‌رو خواهیم بود و این امر نیازمند همفکری و همراهی مردم است و باید واقعیت‌های حوزه اقتصاد به‌درستی برای جامعه تبیین شود. امیدواریم در این مسیر توفیقات جدی حاصل شود و شاهد افزایش تاب‌آوری کشور باشیم.