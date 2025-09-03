یکتا: نماز جمعه قرارگاه فرهنگی و اجتماعی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی آموزشی و تشکیلاتی ستادهای برگزاری نماز جمعه با موضوع «بایستههای بسیج و ظرفیتهای اجتماعی و مردمی» روز ۱۲ شهریورماه با سخنرانی حاج حسین یکتا برگزار شد.
حسین یکتا در این نشست با اشاره به جایگاه نماز جمعه در نظام اسلامی گفت: نماز جمعه نهتنها یک آئین عبادی، بلکه قرارگاه بزرگ فرهنگی و اجتماعی در استانهاست و امام جمعه بهعنوان فرمانده این قرارگاه نقش محوری در هدایت جامعه ایفا میکند.
وی تاکید کرد که ستادهای نماز جمعه باید فراتر از یک ساختار اداری عمل کنند و به پایگاهی برای حل مسائل مردم در محلات و شهرها تبدیل شوند. او افزود: امام جمعه باید پناه و مرجع مردم باشد و در مشکلات اجتماعی و فرهنگی بهعنوان پدر جامعه عمل کند.
یکتا ضمن بیان خاطراتی از تجربههای شخصی خود، بر اهمیت پیوند ستادهای نماز جمعه با بسیج، مساجد و نیروهای مردمی تأکید کرد و گفت: اگر این شبکه مردمی تقویت شود، میتواند بسیاری از مشکلات جامعه را کاهش دهد و امید را در میان مردم زنده نگه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تحول جهشی در ستادهای نماز جمعه را ضروری دانست و تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب بدون تحول و نگاه جوانگرایانه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی محقق نخواهد شد. نماز جمعه باید با انرژی جوانان، نگاه جهادی و رویکرد تمدنی به پایگاهی برای ارتباط با نسل جدید تبدیل شود.
این فعال فرهنگی همچنین فضای مجازی را یکی از میدانهای اصلی نبرد امروز دانست و تأکید کرد که ستادهای نماز جمعه باید با استفاده از ظرفیت رسانهای، شبکههای اجتماعی و ابزارهای نوین، پیام انقلاب اسلامی را به نسلهای آینده منتقل کنند.
یکتا در ادامه با اشاره به اهمیت نقش ائمه جمعه در انسجام جامعه، گفت: اگر نماز جمعه بتواند مأمن مردم و حلّال مشکلات آنان باشد، دشمنان در جنگ نرم و فشارهای فرهنگی ناکام خواهند ماند.
وی گفت: نماز جمعه و فرهنگ جهادی باید دوباره همان روحیه شب عملیات و عهدهای برادری را در جامعه زنده کند؛ همانطور که در جبههها، جوانان با صیغه برادری و روحیه ایثار مشکلات را از میان برمیداشتند.
یکتا با اشاره به ضرورت جوانگرایی و توجه به ظرفیت نسل جدید تأکید کرد: انقلاب اسلامی با انرژی و خیزش جوانان شکل گرفت و امروز هم اگر این انرژی به درستی جذب و هدایت نشود، تبدیل به سیلابی میشود که میتواند همه ساختارها را با خود ببرد. باید در نماز جمعه میدان حضور جوانان، هیئتها، گروههای مردمی و مؤسسات فرهنگی باز باشد.
این فعال فرهنگی همچنین ضمن هشدار نسبت به خطر غرور و فاصله گرفتن از مردم گفت: «غرور، نقطه سقوط است. اگر مسئولان ستادهای نماز جمعه خود را جدا از مردم بدانند، سرمایه اجتماعی از دست میرود و این امر در کاهش مشارکت مردم در انتخابات و حضورهای عمومی نمایان خواهد شد.»
وی با تأکید بر ضرورت تحول در کارکردهای ستادهای نماز جمعه افزود: نماز جمعه باید قرارگاه عملیات فرهنگی و اجتماعی شهر باشد. این قرارگاه باید به کمک خیرین، مؤسسات مردمی و نخبگان، تبدیل به محور همگرایی و گرهگشایی مشکلات مردم شود.
یکتا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط جنگ نرم و تحولات جهانی گفت: امروز دنیا، دنیای طراحی علمی، دانشبنیان و رسانهای است. باید از ظرفیت هوش مصنوعی، دادهها و پیمایشهای اجتماعی برای شناخت دقیق جامعه و برنامهریزی در ستادهای نماز جمعه استفاده کنیم.
وی در پایان با خطاب به ائمه جمعه و فعالان ستادها اظهار داشت: نماز جمعه میراث امام و شهداست و باید همچنان کانون امید، وحدت و هدایت امت اسلامی باقی بماند. اگر این سنگر به درستی مدیریت شود، میتواند هم مدافع مردم و هم پیشران تحول در کشور باشد.
