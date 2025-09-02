ووشوکاران ایران رقبای خود را در مسابقات جهانی شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، هفدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان از فردا چهارشنبه ۱۲ شهریورماه بهطور رسمی در برازیلیا و در مرکز همایشهای «اولیسس گیماراِس» آغاز خواهد شد،. بر همین اساس مراسم قرعه کشی این مسابقات ساعاتی قبل در محل هتل ویندزورپلازا برگزار شد و نمایندگان ساندا و تالو کشورمان رقبای خود را شناختند.
بر این اساس در ساندا بانوان و در وزن ۶۵ کیلوگرم صدیقه دریایی دور اول به مصاف «هدفی آیا» از تونس خواهد رفت. در وزن ۷۰ کیلوگرم سهیلا منصوریان دور نخست با «ریاح سیموند» از برمودا مبارزه میکند. در وزن ۷۵ کیلوگرم نیز شهربانو منصوریان دور اول «آیا محمد» از مصر را پیش رو دارد.
در ساندا آقایان نیز شچاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم دور نخست به مصاف «سوریا سینگ» از هند خواهد رفت. در وزن ۷۰ کیلوگرم عرفان محرمی بعد از یک دور استراحت، «وادیم شوم» از اوکراین را پیش رو دارد. محسن محمد سیفی سرگروه تیم کشورمان در وزن ۷۵ کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر میگذارد و سپس به دیدار «آسنسیو» از فرانسه میرود.
در وزن ۸۰ کیلوگرم سهیل موسوی دور نخست مقابل «فابیو جیجونی» از ایتالیا قرار خواهد گرفت. در وزن ۹۰ کیلوگرم نیز که به شکل گروهی قرعهبندی شده، مهدی مرادی ابتدا به مصاف «سردار یوراکولیف» از ترکمنستان خواهد رفت و سپس با «کروز پرز» از مکزیک مبارزه خواهد داشت.
در تالو آقایان در فرم» «چانگ چوان» ۸۶ نفر تالوکار به ۲ گروه ۴۳ نفره تقسیم شدند که ابوالفضل قرهباغی در گروه دوم فرم خود را اجرا میکند. در فرم «چیانگ شو نیز ۳۲ نفر حاضر شدهاند که ابوالفضل قرهباغی نفر سوم است. در فرم «جین شو» هم که با حضور ۳۸ نفر برگزار خواهد شد، ابوالفضل قرهباغی نفر ۲۳ ام خواهد بود.
در فرم «نان چوان» ۴۳ نفر از سراسر جهان شرکت کردهاند که شاهین بنیطالبی نفر سوم است و مصطفی حسنزاده هم نفر ۲۴ ام خواهد بود. در فرم «نن دائو» که ۴۰ شرکتکننده دارد، شاهین بنیطالبی نفر ۱۳ ام و مصطفی حسنزاده نفر ۳۷ ام هستند. فرم «نن گوئن» با حضور ۴۰ تالوکار برگزار میشود که شاهین بنیطالبی نفر هفتم و مصطفی حسنزاده هم نفر ۳۲ ام خواهند بود. در فرم دوئلیین ۱۷ تیم حاضر شدهاند که تیم تالو کشورمان تیم دوم است.
در تالو بانوان و در فرم «چانگ چوان» ۵۱ شرکتکننده دارد و زهرا کیانی نفر ۱۶ ام خواهد بود. در فرم «جین شو» ۲۸ تالوکار پیکار میکنند که زهرا کیانی نفر سوم است و در فرم «چیانگ شو» که ۲۷ شرکتکننده خواهد داشت، نماینده کشورمان آخری نفر روی تالو فیلد میرود. در فرم «نان چوان» بین ۲۳ نفر تالوکار حاضر، هلیا اسدیان نفر بیستم است. در فرم «نن دائو» با حضور ۲۲ نفر، اسدیان نفر ۱۷ ام خواهد بود و در فرم «نن گوئن» نیز از بین ۲۲ نفر، اسدیان نفر ۲۱ ام به اجرا خواهد پرداخت. در دویلیین دختران هم که با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد، تیم ایران تیم دهم مسابقات است.
گفتنی است در مراسم قرعهکشی از کاروان اعزامی ووشو کشورمان؛ لیلا زکیزاده نایبرئیس فدراسیون، رامین موحدنیا سرمربی ساندا آقایان، فرشاد عربی سرمربی تالو آقایان، محبوبه کریمی سرمربی تالو بانوان، الهه منصوریان سرمربی ساندا بانوان و حبیب بهمنی مربی ساندا آقایان حضور داشتند.
