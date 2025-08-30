معوقات کادر درمان تسویه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی ظهر امروز در حاشیه بازدید از بخش الحاقی بیمارستان هاجر (س) شهرکرد، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهها و اقدامات دولت در حوزه پرستاری و بهداشت و اظهار کرد: جامعه پرستاری در کشور بسیار گسترده و برنامههای دولت تا پایان امسال در حال تحقق است.
وی تصریح کرد: این استان در گذشته از نظر سرانه تخت نسبت به میانگین کشور پایینتر بود، اما امروز با حدود ۲۳۰ تخت و تجهیزات مدرن و بهترین فناوریها در حال تکمیل است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در بخش پرداختیها، در هفته گذشته، سازمان برنامه و بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات دارویی در اختیار وزارت بهداشت قرار داد که این مبلغ تقریباً مطالبات مربوط به دارو را تصفیه میکند.
پورمحمدی عنوان کرد: همچنین، ۵ هزار میلیارد تومان دیگر در روز چهارشنبه به وزارت بهداشت داده شد تا معوقات کادر درمانی، به ویژه پرستاران، هر چه سریعتر تسویه شود، این اقدامات نشاندهنده روند رو به رشد و سرعت بخشیدن به پرداختها است.
وی خاطرنشان کرد: رئیسجمهور و وزیر بهداشت اهمیت ویژهای برای کادر درمان قائل هستند و شناخت قدر زحمات پرستاران در اولویت قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: در نتیجه، از سال گذشته تاکنون، میزان اضافهکاری پرداختی به پرستاران بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر، هر ساعت کار پرستاران حدود ۹۰ هزار تومان حقوق دریافت میکنند، در حالی که قبلتر حدود ۸ هزار تومان در هر ساعت بود.
پورمحمدی بیان کرد: همچنین، خدمات رفاهی که پرستاران به آنها دسترسی نداشتند، فراهم شده است، این اقدامات نشاندهنده باور دولت است که باید قدر و منزلت کادر درمانی، به ویژه پرستاران، با پرداختهای مناسب و بهموقع، جبران شود.
