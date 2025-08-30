هشدار پژوهشگر رویان درباره تعویق فرزندآوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرامرز فرهی در کنفرانس خبری بیست و ششمین کنگره و بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی رویان که امروز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه رویان برگزار شد، گفت: من به عنوان دبیر علمی، مطالب اصلی را در روز افتتاحیه کنگره ارائه خواهم کرد، اما امروز میخواهم با اصحاب رسانه درباره مسائل اجتماعی مرتبط با زوجهای جوان سخن بگویم.
وی افزود: پژوهشگاه رویان تلاش میکند مشکلات زوجهای جوان را حل کند، اما آنچه از رسانهها انتظار دارم این است که برخی توصیههای مهم را به گوش این زوجها برسانند. متأسفانه بسیاری از زوجها به دلیل مسائل اقتصادی و یا به تعبیر خودشان «شناخت متقابل» بچهدار شدن را سالها به تأخیر میاندازند. این تأخیرها در کنار مشکلات سلامتی باعث میشود که در نهایت به پژوهشگاه رویان مراجعه کنند.
دبیر علمی بیست و ششمین کنگره بینالمللی پزشکی تولید مثل ادامه داد: به همین دلیل اگر خانمی پریودهای نامنظم دارد، یا دچار چاقی مفرط است، باید قبل از ازدواج این مسائل را پیگیری کند. حتی اگر این پیگیریها قبل از ازدواج انجام نشود، بلافاصله بعد از ازدواج باید بررسی کند. در مورد آقایان هم تشخیص وضعیت باروری بسیار ساده است و با یک آزمایش ارزان میتوان تا حد زیادی از وضعیت باروری آگاه شد. چه اشکالی دارد که یک آقا قبل از ازدواج این آزمایش را انجام دهد تا اگر مشکل داشت، زودتر برای درمان اقدام کند؟ متأسفانه گاهی زوجها سالها بعد از ازدواج متوجه مشکل باروری میشوند.
وی اظهار کرد: مسئله دیگری که باید رسانهها به خانوادهها منتقل کنند، بیماری «بیضههای نزولنکرده» در پسر بچههاست که حدود دو تا سه درصد آنها را شامل میشود. این مشکل باید در سن یک تا دو سالگی با عمل جراحی برطرف شود تا هم خطر سرطان کاهش یابد و هم باروری حفظ شود. پدر و مادرها باید بدانند اگر فرزندشان در کودکی چنین عملی انجام داده، هنگام بلوغ و پیش از ازدواج باید آزمایش مایع منی بدهد تا وضعیت باروریاش مشخص شود؛ در غیر این صورت ممکن است در آینده یک خانواده درگیر مشکل ناباروری شود.
عضو هیئت علمی گروه ناباروری مردان پژوهشگاه رویان گفت: امیدوارم این جلسه به زوجهای جوان کمک کند تا یک بررسی اولیه از وضعیت باروری خود داشته باشند و سپس برای آینده زندگی برنامهریزی کنند. اوج باروری در سنین ۲۴ و ۲۵ سالگی است، اما متأسفانه امروز سن ازدواج به حدود ۴۰ سال و بالاتر رسیده که این موضوع شانس باروری را کاهش میدهد و در نهایت پای چنین زوجهایی به مراکزی مانند پژوهشگاه رویان باز میشود.
وی ادامه داد: همیشه برای مردانی که برای درمان مراجعه میکنند مثالی میزنم؛ اگر ماشین شما زاپاس نداشته باشد، هیچگاه شب در جاده خاکی حرکت نمیکنید. پس چرا بدون اطلاع از وضعیت باروری، سالهای بچهدار شدن را به تعویق میاندازید؟ خوشبختانه در خانوادههای ایرانی اگر زوجی بچهدار شود، مادر و مادربزرگها کمک فوقالعادهای میکنند، بنابراین نباید این موضوع را بیجهت به تأخیر انداخت.
فرهی در پایان گفت: امیدوارم اصحاب رسانه این نکات را در جامعه اطلاعرسانی کنند تا زوجهای جوان پیش از آنکه دیر شود، برای حفظ باروری خود اقدام کنند.
نظر شما