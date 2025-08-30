به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل صبح شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با اشاره به نقش رسانهها و اهمیت انتقاد گفت: آزادی بیان رسانهها در کشور ما در حد اعلا است و رسانهها به راحتی میتوانند انتقاد کنند. حضرت آقا فرمودند ابتدا مطلع باشید، سپس انتقاد کنید. متأسفانه بسیاری از افراد بدون اطلاع کامل، نقد میکنند.
وی افزود: یکی از وظایف دولتمردان این است که مردم را نترسانند و همه جزئیات را نگویند. از مردم تبریز تشکر میکنم و همچنین از تلاشهای استاندار، که حتی در روزهای جمعه و تعطیل نیز به کار خود ادامه داد، قدردانی میکنم. عملکرد خوب در حوزه اقتصادی مشهود بوده و تبریز به دلیل قدمت تاریخی و اقتصادی خود، شایسته توجه ویژه است.
امام جمعه تبریز تصریح کرد: تبریز نه تنها به هنر معروف است، بلکه در ثروت و اقتصاد نیز پیشتاز است و نباید هیچ استانی از استانهای دیگر جلوتر بیفتد. تاریخچه اقتصادی تبریز قابل مقایسه با هیچ استانی در کشور نیست و باید این ظرفیتها به خوبی مورد توجه قرار گیرد.
