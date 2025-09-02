شهدا جانشان را برای اعتلای کشور تقدیم کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل روز سه شنبه در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در استان به مناسبت روز نیروی پدافند هوایی و هفته صنعت دفاعی با وی، با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند ما به نیروهای مسلح مان اعتماد کامل داریم، اظهار کرد: اگر ضعفی داریم، ما باید به واسطه جوانان غیورمان در نیروهای مسلح نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را بیشتر کنیم تا با افزایش اقتدار مشکلی برای کشور عزیزمان پیش نیاید.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه توانمندی نیروهای مسلح بسیار بالاست و این موضوع با هوشیاری رهبر معظم انقلاب با تولید موشک پیگیری شد، افزود: اگر امروز جمهوری اسلامی پیروز میدان شد از عوامل اصلی آن همین موشک‌ها بود و ترس دشمن نیز از همین موضوع است.

وی اظهار کرد: ایمان داریم که جنگ ذاتاً چیز خوبی نیست اما در عمل بسیاری از چیزها را به انسان یاد می‌دهد دفاع مقدس ۱۲ روزه عنایت خدا در ۲ بخش بود یکی احصای مشکلات در برخی بخش‌ها و دیگری متوجه کردن دنیا به اینکه دشمن متجاوز بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با تاکید بر اینکه حمله اخیر دشمنان باعث شد توان نظامی ما را ببینند، افزود: دشمنان ما از ترس‌شان هر روز به حمله نظامی اشاره دارند اما همه می‌دانیم که قدرت پوشالی آنها را همه دیدند اما ما فعلاً نیازی به بمب اتم نداریم.

وی اظهار کرد: بمباران مراکز هسته‌ای ایران باعث شد دنیا ببیند ما حق داشتن بمب اتمی را هم داریم تا از کشورمان در مقابل دشمنان دفاع کنیم اما خواهند دید که ثمرات جنگ ۱۲ روزه در آینده برای دوستان و دشمنان ما مشخص خواهد شد.

امام جمعه تبریز همچنین با بیان اینکه شهدا انسان‌های والایی هستند که جانشان را برای اعتلای کشور تقدیم کرده اند، افزود: توصیه می‌کنم توجه به رفاه نیروهای مسلح از ضروریات اقدامات شما باشد تا رزمندگان نیروهای مسلح به غیر دفاع و پاسداری از وطن دغدغه‌ای دیگر نداشته باشند.