امام جمعه تبریز: مسجد باید قلب تپنده محله باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ائمه جماعات و روحانیون آذربایجان‌شرقی که در تبریز برگزار شد، با تشریح رسالت خطیر روحانیت، مساجد را محور اصلی ارتباط با مردم و مرکز وحدت آفرینی دانست.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه مسجد قلب تپنده هر محله است، از روحانیون خواست حضوری پررنگ و مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با همه اقشار به ویژه نسل جوان، ارتباطی صمیمی و سازنده برقرار کنند.

وی تداوم حضور روحانی در مسجد را عاملی کلیدی در پاسخگویی به نیازهای عبادی جامعه، رفع شبهات فکری، هدایت فرهنگی و تقویت انسجام اجتماعی برشمرد.

امام جمعه تبریز در ادامه خطاب به ائمه جماعات، بر لزوم افزایش ساعات حضور در مساجد و بهره‌گیری از این پایگاه برای خدمت‌رسانی تأکید کرد و افزود: روحانیت باید با درک دقیق نیازهای روز جامعه و به کارگیری خلاقیت، مخاطبان به ویژه جوانان را به سمت معنویت و اخلاق جذب نماید.

مطهری‌اصل در پایان با اشاره به مسئولیت سنگین روحانیون در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، تصریح کرد: مساجد باید همچون سنگرهای دوران انقلاب، کانون اصلی بصیرت‌افزایی، تقویت روحیه مقاومت و امیدآفرینی در جامعه باشند.