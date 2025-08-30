خشکسالی و عدم رطوبت عامل اصلی آتش سوزی های هورالعظیم

عباس پورعاطف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم آلودگی هوا در شهرستان هویزه، بیان کرد: آتش سوزی‌هایی که در تالاب هورالعظیم رخ می‌دهد در بخش عراقی و نقطه صفر مرزی است که از سال ۹۶ با شدت کمتر آغاز شده اما امسال به دلیل خشکسالی بیشتر نمود پیدا کرده است و دلیل اصلی خشکسالی و نبود رطوبت است.

فرماندار هویزه گفت: استاندار خوزستان، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان و مسئولین مربوطه از طریق وزارت خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیگیر مساله هستند، همچنین جلساتی با وزیر عراق داشته، موضوعات و دغدغه‌ها مطرح شده است.

وی با بیان اینکه استاندار خوزستان با هواپیمای آب پاش که چندی پیش برای خاموش کردن آتش سوزی در بخش عراقی به پرواز درآمده بود از منطقه بازدید داشتند، تصریح کرد: خشکسالی در عراق نیز مشاهده شد اما همچنان پیگیر هستند تا رهاسزای آب صورت گیرد و رطوبت ایجاد شود.

فرماندار هویزه اضافه کرد: همچنین استاندار خوزستان پیگیر هستند تا مجدداً هواپیمای آب پاش مستقر و عملیات اطفا را انجام دهد.

پورعاطف تاکید کرد: باید آبی رهاسازی و در تالاب جریان پیدا کند تا رطوبت ایجاد و از خوداشتعالی جلوگیری شود اما برای از بین بردن این پدیده دولت عراق باید آب از رودخانه دجله رها سازی کنند. همچنین دریاچه ام النعاج پر شود تا تالاب تغذیه کند و مشکل حل شود.

به گفته وی، آتش سوزی‌ها گریبان مردم عراق را هم گرفته و نیروهای نظامی در مرز، شرکت‌ها و حتی منازل مسکونی تحت تأثیر هستند.

فرماندار هویزه با بیان اینکه نشست‌هایی با معاونین عمرانی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مدیرکل بحران و مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان برگزار شد، گفت: در راستای تقویت سیستم بهداشت و درمان شهرستان هویزه مذاکراتی صورت گرفت و مقرر شد اقداماتی در خصوص تجهیز مراکز بهداشت، غربالگری و … انجام شود.