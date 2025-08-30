افزایش نرخ دلار جنبه روانی دارد

سعید اشتیاقی؛ فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز تأکید کرد: افزایش اخیر نرخ دلار بیشتر ریشه روانی و انتظاری دارد و پشتوانه تقاضای واقعی ندارد.
او گفت: در حال حاضر تقاضای واقعی شکل نگرفته و حتی مقاطع زمانی خاص مثل اربعین که تقاضای ارزی برای موکبداران ایجاد میشد هم پشت سر گذاشتهایم. بنابراین آنچه امروز در بازار دیده میشود، بیشتر جنبه روانی دارد تا اقتصادی.
اشتیاقی افزود: بانک مرکزی میتواند با مدیریت درست، شرایط را کنترل و نوسانات فعلی را تعدیل کند. بهویژه اینکه نیازهای اصلی کشور در حال تأمین است و نرخهایی که فعالان اقتصادی با آن کار میکنند، بیشتر نرخ مرکز مبادله است، نه آنچه در بازار آزاد دیده میشود. به همین دلیل این نرخهای حاشیهای نباید تأثیری جدی بر زندگی مردم بگذارند.
این فعال اقتصادی در ادامه توضیح داد: تولیدکنندگان و بازرگانان اگرچه گاهی با تأخیر در تخصیص ارز روبهرو هستند، اما اصل تأمین نیازهای وارداتی انجام میشود و نباید نگرانی جدی در این زمینه وجود داشته باشد.
اشتیاقی همچنین خطاب به مردم توصیه کرد: نباید تحت تأثیر جو روانی بازار و دلالان قرار بگیرند و خود را درگیر خرید و فروشهای سفته بازانه کنند. این نرخها بر پایه عوامل واقعی اقتصادی شکل نگرفته و بیشتر بازتاب هیجان ناشی از مکانیسم ماشه است. حتی در دوره جنگ که میتوانست دلایل بسیار جدیتری برای افزایش نرخ ارز وجود داشته باشد، چنین شرایطی رخ نداد. بنابراین مقایسه آن دوران با امروز نشان میدهد که نوسانات فعلی بیشتر حاصل فضای روانی است.
او در پایان تأکید کرد: مدیریت صحیح از سوی سیاستگذار، همراهی رسانهها و فعالان رسانهای و پرهیز مردم از دامن زدن به سفتهبازی میتواند به آرامش بازار کمک کند.
