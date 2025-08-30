  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

تحلیلگران صهیونیست: کابینه نتانیاهو خطری برای اسرائیل است

تحلیلگران صهیونیست: کابینه نتانیاهو خطری برای اسرائیل است

تحلیلگران رژیم صهیونیستی کابینه نتانیاهو را خطری برای اسرائیل دانسته و تاکید کردند که اشغال غزه در شرایط کنونی بی فایده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تحلیلگران صهیونیست کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را را خطری برای این رژیم توصیف کردند.

ایال حولانا، رئیس سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو به دنبال تشدید و افزایش شدت درگیری در غزه است و این موضوع به امکان دستیابی به تفاهمات تبادل اسرا آسیب می‌رساند.

وی به کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که از درک هدف عملیات نظامی در غزه ناتوان است و معتقد است که نتیجه‌ای برای این عملیات نمی‌بیند، زیرا جنبش مقاومت اسلامی (حماس) بدون قید و شرط تسلیم نخواهد شد و پرچم سفید را بالا نخواهد برد.

از سوی دیگر، یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها و معاون سابق رئیس ستاد کل، معتقد است که اشغال غزه از نظر نظامی بی‌فایده است. وی تاکید کرد که منافع عالی رژیم صهیونیستی آزادی همه اسرا و پایان دادن به جنگ در اسرع وقت را می‌طلبد.

متان ویلنائی، معاون وزیر دفاع و معاون سابق رئیس ستاد کل، گفت که خطری که اسرائیل را تهدید می‌کند، کابینه نتانیاهو است، زیرا در آن مسئولانی کار می‌کنند که افراطی‌ترین افراد در تاریخ اسرائیل هستند.

در همین زمینه، یارون آبراهام، خبرنگار امور نظامی در کانال ۱۲ گفت که مسئولان در دستگاه‌های امنیتی از این بیم دارند که مذاکرات در مورد آینده غزه بسیار طولانی خواهد بود و زمان زیادی برای پایان یافتن آن لازم است.

کد خبر 6574709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها