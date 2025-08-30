تحلیلگران صهیونیست: کابینه نتانیاهو خطری برای اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تحلیلگران صهیونیست کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را را خطری برای این رژیم توصیف کردند.

ایال حولانا، رئیس سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو به دنبال تشدید و افزایش شدت درگیری در غزه است و این موضوع به امکان دستیابی به تفاهمات تبادل اسرا آسیب می‌رساند.

وی به کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت که از درک هدف عملیات نظامی در غزه ناتوان است و معتقد است که نتیجه‌ای برای این عملیات نمی‌بیند، زیرا جنبش مقاومت اسلامی (حماس) بدون قید و شرط تسلیم نخواهد شد و پرچم سفید را بالا نخواهد برد.

از سوی دیگر، یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها و معاون سابق رئیس ستاد کل، معتقد است که اشغال غزه از نظر نظامی بی‌فایده است. وی تاکید کرد که منافع عالی رژیم صهیونیستی آزادی همه اسرا و پایان دادن به جنگ در اسرع وقت را می‌طلبد.

متان ویلنائی، معاون وزیر دفاع و معاون سابق رئیس ستاد کل، گفت که خطری که اسرائیل را تهدید می‌کند، کابینه نتانیاهو است، زیرا در آن مسئولانی کار می‌کنند که افراطی‌ترین افراد در تاریخ اسرائیل هستند.

در همین زمینه، یارون آبراهام، خبرنگار امور نظامی در کانال ۱۲ گفت که مسئولان در دستگاه‌های امنیتی از این بیم دارند که مذاکرات در مورد آینده غزه بسیار طولانی خواهد بود و زمان زیادی برای پایان یافتن آن لازم است.