به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، علی کاوه به عنوان عضو دائم آکادمی بین المللی علوم و علوم انسانی در کشور چین انتخاب شد.

این موفقیت پس از دستیابی وی به عناوین بین‌المللی معتبر از جمله عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضویت دائم در آکادمی علوم دنیا (TWAS)، عضویت پیوسته در علوم و هنر آکادمی اروپا و عضویت در آکادمی ریاضیات و کاربردهای آن محقق شده است.

انتخاب کاوه نه تنها گواهی بر جایگاه علمی برجسته او در سطح بین‌المللی است، بلکه مایه افتخار دانشگاهیان، محققان ایران و خانواده دانشگاه علم و صنعت نیز به شمار می‌رود.