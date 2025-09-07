  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

استاد دانشگاه علم و صنعت به عضویت دائم آکادمی بین‌المللی در چین در آمد

استاد دانشگاه علم و صنعت به عضویت دائم آکادمی بین‌المللی در چین در آمد

استاد ممتاز دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت به عضویت دائم آکادمی بین‌المللی علوم و علوم انسانی در چین درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، علی کاوه به عنوان عضو دائم آکادمی بین المللی علوم و علوم انسانی در کشور چین انتخاب شد.

این موفقیت پس از دستیابی وی به عناوین بین‌المللی معتبر از جمله عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضویت دائم در آکادمی علوم دنیا (TWAS)، عضویت پیوسته در علوم و هنر آکادمی اروپا و عضویت در آکادمی ریاضیات و کاربردهای آن محقق شده است.

انتخاب کاوه نه تنها گواهی بر جایگاه علمی برجسته او در سطح بین‌المللی است، بلکه مایه افتخار دانشگاهیان، محققان ایران و خانواده دانشگاه علم و صنعت نیز به شمار می‌رود.

کد خبر 6582321
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها