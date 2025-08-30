به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده پیش از ظهر شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از انتشار فراخوان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خبر داد خبر داد و افزود: به منظور حمایت از تولیدات فاخر و بومی حوزه بازی‌های رایانه‌ای در استان و کشور، از تمامی بازی‌سازان، هنرمندان و فعالان این عرصه در خراسان جنوبی دعوت می‌شود تا از فرصت ارزشمندی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای فراهم کرده، نهایت بهره را ببرند.

وی افزود: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در اقدامی مهم، فراخوانی را برای شناسایی و معرفی پروژه‌های مستقل و حرفه‌ای بازی‌سازی منتشر کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: این ابتکار نه تنها گامی اساسی در حمایت از صنعت بازی‌سازی کشور محسوب می‌شود، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای بازی‌سازان توانمند استان فراهم می‌کند تا آثار خلاقانه و نوآورانه خود را در سطح رسانه‌های تخصصی و عمومی ملی عرضه کنند.

فرخنده ادامه داد: اطلاعات مربوط به بازی‌ها و رویدادهای مرتبط با این صنعت، در تارنمای رسمی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی معتبر و دیگر بسترهای اطلاع‌رسانی گسترده از جمله رسانه‌های جمعی و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشور منتشر خواهد شد.

وی بیان کرد: این پوشش رسانه‌ای گسترده، به معرفی جامع‌تر و اثربخش‌تر آخرین تولیدات بازی‌سازان کمک می‌کند و نقش مهمی در توسعه و ارتقای جایگاه بازی‌های ایرانی ایفا خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت مشارکت فعال بازی‌سازان استانی، از تمامی بازی‌سازان و برگزارکنندگان رویدادهای مرتبط دعوت کرد اطلاعات و محتوای مورد نیاز برای معرفی آثار خود را به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ارسال کنند

به گفته فرخنده، اطلاعات مورد نیاز برای ارسال شامل «معرفی کامل بازی یا رویداد در حداکثر سه پاراگراف»، «ارائه تریلر تبلیغاتی با کیفیت و تصاویر جذاب»، «تاریخ انتشار بازی یا زمان برگزاری رویداد» و «مشخصات سازنده یا شرکت برگزارکننده» است.

گفتنی است؛ علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات مورد نظر خود را از طریق آی‌دی @News_Ircg در پیام‌رسان‌های بله و تلگرام یا از طریق ایمیل به نشانی info@ircg.ir ارسال کنند.