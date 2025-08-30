به گزارش خبرنگار مهر، رضی‌الدین حاجی زاده بعد از ظهر شنبه در دیدار سرپرست و کارشناسان و محیط‌بانان حافظت محیط زیست گناوه که در دفتر دادستانی انجام شد، ضمن تبریک انتصاب سرپرست جدید اداره محیط زیست و آرزوی توفیق برای وی در انجام وظایف محوله، بر لزوم اجرای صحیح و دقیق قوانین محیط زیستی تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت آشنایی با قوانین در این حوزه گفت: آشنایی کامل با قوانین محیط زیست برای محیط‌بانان و کارشناسان یک ضرورت است و باید در این زمینه اهتمام ویژه صورت گیرد.

حاجی زاده حفاظت از محیط زیست را وظیفه ذاتی دستگاه قضائی و در ردیف مطالبات اساسی شهروندان دانست و خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی در راستای احیای حقوق عامه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و با متخلفان این حوزه بدون هیچ‌گونه اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد و هیچ‌کس حق تعرض به منابع طبیعی و حقوق عامه مردم را ندارد.

دادستان گناوه همچنین از سرپرست و کارکنان اداره محیط زیست خواست با برنامه‌ریزی منسجم و تلاش جدی در جهت صیانت از منابع طبیعی و خدادادی شهرستان گام بردارند و فرهنگ حفاظت از محیط زیست را در جامعه تقویت کنند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه در این دیدار گزارشی از مهم‌ترین فعالیت‌ها، مشکلات و نیازهای شهرستان در حوزه محیط زیست ارائه کرد و خواستار همکاری و تعامل بیشتر دستگاه قضائی در راستای حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با تخلفات شد.

زینت اسماعیلی بیان کرد: امروز محیط زیست تنها یک موضوع اداری نیست بلکه مسئله‌ای حیاتی برای سلامت مردم و نسل‌های آینده است و همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم در این زمینه ضروری است.

در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار تعاملات مشترک، تشکیل جلسات کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مردمی برای رفع مشکلات زیست‌محیطی شهرستان گناوه تأکید کردند.