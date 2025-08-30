به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحمانی مدیر عامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، در جلسه شورای مدیران این سازمان ضمن تقدیر از زحمات صورت‌گرفته در ایام اربعین، اظهار داشت: حضور پرشور همکاران خدوم این سازمان در ایام اربعین، جلوه‌ای از تعهد، مسئولیت‌پذیری و عشق به خدمت را به نمایش گذاشت و باعث شد خدمات حمل‌ونقل برون‌شهری و پایانه‌های مسافربری پایتخت بدون وقفه و با کیفیت مطلوب ادامه یابد. تلاش بی‌وقفه در شرایط خاص و مدیریت حجم بالای سفرها در این ایام، شایسته بالاترین سطح قدردانی است.

رحمانی همچنین بر لزوم استمرار این روحیه جهادی در سایر مناسبت‌ها و ایام افزایش تقاضای سفر تأکید کرد و گفت: انسجام سازمانی و همدلی بین بخش‌های مختلف، سرمایه‌ای گران‌بهاست که باید همواره آن را حفظ و تقویت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های کاهش مصرف انرژی در سطح پایانه‌های مسافربری، افزود: استفاده از سیستم‌های روشنایی کم‌مصرف در معابر، سالن‌های ترانزیت و دفاتر شرکت‌های مسافربری، باید به‌طور جدی دنبال شود تا ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش مصرف انرژی نیز در پایانه‌های مسافربری انجام شود.

مدیرعامل سازمان همچنین با اشاره به نزدیکی بازگشایی مدارس، آمادگی پایانه‌ها برای ماه مهر را یکی از برنامه‌های سازمان دانست و گفت: زیرساخت‌ها باید از نظر ایمنی، نظافت، خدمات عمومی و تجهیزات پشتیبانی برای افزایش حجم تردد آماده باشند. نمی‌توان با نگاه معمولی به استقبال شرایط پررفت‌وآمد مهر رفت.

در ادامه، رحمانی به اهمیت پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: ضروری است تمام پروژه‌ها و اقدامات در پایانه‌ها با رویکرد پدافند غیرعامل طراحی و اجرا شوند تا بتوان در شرایط بحرانی نیز پایداری خدمات را حفظ کرد.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های عمرانی گسترده در پایانه‌ها خبر داد و گفت: پایانه‌های مسافربری این روزها هر یک به کارگاه‌های عمرانی تبدیل شده‌اند که بیانگر عزم جدی برای نوسازی و ارتقا سطح خدمات است.

رحمانی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید ویژه بر رعایت الزامات HSE خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) باید از اولویت‌های اصلی مدیران پایانه‌ها و معاونت‌های سازمان باشد و ایجاد محیطی ایمن و منطبق با استانداردهای بهداشتی، ضامن سلامت کارکنان و مسافران است.