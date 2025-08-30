افتتاح زمین چمن مدرسه روستای جیجانکوه با مشارکت مردم و خیران

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح این زمین چمن بعدازظهر شنبه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان، فرماندار تویسرکان و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در این مراسم با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر نهضت عدالت آموزشی اظهار کرد: این طرح زمانی به ثمر می‌رسد که مردم نیز در آن نقش‌آفرینی کنند و زمین چمن جیجانکوه نمونه‌ای روشن از این مشارکت است.

رسول شیدایی ادامه داد: تجربه نشان داده است هر جا مردم دغدغه‌مندانه ورود کرده‌اند، کارها سریع‌تر به نتیجه رسیده و این مسیر در کنار مردم، علاوه بر ارتقای خدمات، به سلامت جسم و روح کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت نگاه ویژه‌ای به حوزه تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس دارد، تأکید کرد: تجهیز مدارس به امکانات ورزشی و توجه به سلامت جسم دانش‌آموزان از الزامات ارتقای کیفیت آموزش است زیرا نیروی انسانی سالم و توانمند سرمایه اصلی کشور است.

فرماندار تویسرکان نیز کودکان را زیباترین و ارزشمندترین سرمایه‌های الهی دانست و گفت: اگر نخستین بودجه کشور به آموزش و پرورش اختصاص یابد و نخبه‌ترین نیروها در این بخش به‌کار گرفته شوند، آینده‌ای پیشرفته و کم‌مشکل برای کشور رقم خواهد خورد.

مجید شماعی افزود: آموزش مهارت‌های زندگی و مدیریت خشم باید از سال‌های ابتدایی تحصیل در مدارس جدی گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: گرچه اعتبار این پروژه در مقایسه با برخی طرح‌های عمرانی رقم قابل توجهی نیست، اما به دلیل همراهی خیرین، مدیر مدرسه، اهالی، دهیار و شورای روستا، ارزش و اهمیت اجتماعی بالایی دارد.