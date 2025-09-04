به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبادی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه تولید محتوا در حوزه‌های مختلف را نیازمند تخصص است که مدیریت این امر شایسته تقدیر است، افزود: رسانه ملی صدای حقیقت و حلقه وصل جهان اسلام است.

وی با اشاره به نقش محوری رسانه ملی، افزود: این رسانه، صدای جمهوری اسلامی ایران و صدای حق است و همه باید برای غنای بیشتر محتوای آن کمک کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی وظیفه رسانه ملی را سنگین و حساس دانست و گفت: رسانه ملی نقش مهمی در بیداری جهانی و مقابله با استکبار دارد، نقشی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه مردم به‌خوبی نمایان شد.

به گفته آیت الله عبادی، جبهه استکبار جهانی گاه با شعارهای فریبنده ظاهر می‌شود، اما برای مخاطب آگاه، ماهیت واقعی آن آشکار شده است.

وی اظهار داشت: از رسانه ملی خواستاریم با بهره‌گیری از نیروهای جوان و تولید برنامه‌های ابتکاری، همچنان حلقه وصل جهان اسلام باقی بماند و در مسیر تحقق عدالت رسانه‌ای گام بردارد.