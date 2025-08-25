به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدعلیرضا عبادی، صبح دوشنبه در جمع فعالان فرهنگی و مسئولان امور مساجد با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و آرزوی پیروزی برای ملت‌های مظلوم جهان به‌ویژه مردم فلسطین و لبنان، اظهار کرد: مساجد ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارند و در طول تاریخ، حتی در دوران حاکمیت طواغیت، حافظ فرهنگ مردم بوده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی گفت: امروز نیز این نهاد مقدس می‌تواند در بازگرداندن جامعه اسلامی به هویت حقیقی خود نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه مسجد در صدر اسلام افزود: پیامبر اکرم (ص) در آغاز هجرت خویش ابتدا مسجد قبا و سپس مسجد مدینه را بنا کردند و این نشان‌دهنده اولویت و محوریت مسجد در مدیریت جامعه اسلامی است.

عبادی تصریح کرد: امروز نیز مساجد باید علاوه بر انجام وظایف رایج خود، با نگاه نوآورانه در عرصه بیداری اسلامی و تبیین معارف دینی نقش‌آفرین باشند و رزمایش‌ها و برنامه‌های وحدت‌آفرین در سطح مساجد، موجب تقویت باور، خودباوری و هماهنگی در جامعه اسلامی خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر برنامه‌های فرهنگی مساجد، گفت: باید فعالیت‌های نوآورانه مساجد به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود و این مهم تنها با پیگیری، نظارت دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و دینی امکان‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: اگر این مسیر به‌درستی طی شود، مساجد می‌توانند الگوی صدور فرهنگ اسلامی به کشورهای دیگر باشند و مردم ما همواره از مسئولان جلوتر بوده‌اند و وظیفه ما تغذیه صحیح فکری و معنوی آن‌هاست.

در پایان با اشاره به فتواهای تاریخی مراجع تقلید، از جمله فتوای مرحوم میرزای شیرازی، گفت: تجربه تاریخ نشان داده است که حتی بدون رسانه و امکانات تبلیغی، هنگامی که مردم پای کار باشند، می‌توان تحولات بزرگ اجتماعی را رقم زد. امروز نیز مساجد همان گنجینه نامتناهی‌اند که باید استخراج شوند.