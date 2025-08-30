به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران پس از تعطیلی ۴ روزه ناشی از وقفه پیش آمده در رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس، تمرینات را از امروز (شنبه) از سر گرفتند.

این تمرین از ساعت ۱۷:۳۰ در زمین شماره ۳ و در غیاب ۸ ملی‌پوش تیم انجام شد.

از همین رو، ۱۰ بازیکن آکادمی باشگاه از رده‌های سنی مختلف و با توجه به نیاز تیم در پست‌های مختلف در این تمرین حضور یافتند. رویه‌ای که تا بازگشت ملی‌پوشان ادامه خواهد داشت و فرصتی هم برای جوان‌ها است تا حضور در این سطح را لمس کرده و کنار بازیکنان سطح اول کسب تجربه کنند. همچنین شانس نشان دادن قابلیت‌های خود به مربیان را داشته باشند.

این تمرین، بخش‌های گوناگونی چون فوتبال ۷ به ۷، پاسکاری‌ها و مرور برنامه‌های تاکتیکی را در دل خود جای داده بود.