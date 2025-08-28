به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم روانبخش عصر پنجشنبه در مراسم آغاز همزمان احداث ۱۳ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان قم، مدرسهسازی را نوعی سرمایهگذاری دانست و گفت: همه مسئولان از مدارس و آموزش برخاستهاند و مدرسه پایه پیشرفت هر کشور است.
وی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر افزود: این دو شخصیت ملی، معلم بوده و با مخلصانه برای مردم خدمت کردهاند.
روانبخش همچنین به شعر معروف «توانا بود هر که دانا بود» اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از ما کمتر به عمق این شعر توجه کردهایم و این جمله توانایی را در دانایی میبیند و بر آن تأکید دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مدرسهسازی هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده است.
نماینده قم در مجلس به مشکلات تأمین زمین برای ساخت مدارس در قم اشاره و وعده داد که با همدلی و همکاری مسئولان، این مشکل در آیندهای نزدیک حل خواهد شد.
